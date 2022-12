世足賽／拿金手套獎座當「雞雞」 阿根廷門將：因法國人噓我

阿根廷門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez),藉由自己精采的守住PK大戰大門,最終助球隊奪下今年世足賽冠軍,同時他贏得最佳守門員的「金手套獎」,然而擁有這項最高榮譽,他賽後領取獎座,居然把獎座放在自己胯下前面,當成是「雞雞」擺動,這個動作不僅不雅,也顯得對世足賽的不尊重,引起相當大爭議,而他在接受阿根廷媒體TyC sports採訪時,說出心理話,「因為法國人噓我。」所以用這個動作回擊。

據歐洲媒體形容,這個動作稱之為「陰莖的歡呼」,用來羞辱對手之意。然而此舉顯得馬丁尼茲非常的傲慢自大,引起不少人不滿,即使贏得這個獎座,也無法證明他是一名偉大的門將。

不過,馬丁尼茲對阿根廷媒體解釋此一行為,「我這樣做是因為法國人噓我。我無法理解他們的行為。」總之,他也並不在意自己的動作受到非議,完全就是照自己想法去做。

這位阿根廷PK大戰英雄說,「感謝上帝,我成功了!我做了我夢寐以求的工作。這是一個令人難以置信的結局,我做夢也沒想到,所以我有點不知道自己在做什麼。」

Emi Martìnez wins the golden glove.



And then does this with it. pic.twitter.com/Mt43auNBJX