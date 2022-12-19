世足賽／拿金手套獎座當「雞雞」 阿根廷門將：因法國人噓我
阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez），藉由自己精采的守住PK大戰大門，最終助球隊奪下今年世足賽冠軍，同時他贏得最佳守門員的「金手套獎」，然而擁有這項最高榮譽，他賽後領取獎座，居然把獎座放在自己胯下前面，當成是「雞雞」擺動，這個動作不僅不雅，也顯得對世足賽的不尊重，引起相當大爭議，而他在接受阿根廷媒體TyC sports採訪時，說出心理話，「因為法國人噓我。」所以用這個動作回擊。
據歐洲媒體形容，這個動作稱之為「陰莖的歡呼」，用來羞辱對手之意。然而此舉顯得馬丁尼茲非常的傲慢自大，引起不少人不滿，即使贏得這個獎座，也無法證明他是一名偉大的門將。
不過，馬丁尼茲對阿根廷媒體解釋此一行為，「我這樣做是因為法國人噓我。我無法理解他們的行為。」總之，他也並不在意自己的動作受到非議，完全就是照自己想法去做。
這位阿根廷PK大戰英雄說，「感謝上帝，我成功了！我做了我夢寐以求的工作。這是一個令人難以置信的結局，我做夢也沒想到，所以我有點不知道自己在做什麼。」
Emi Martìnez wins the golden glove.— Gareth Davies (@GD10) December 18, 2022
And then does this with it. pic.twitter.com/Mt43auNBJX
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