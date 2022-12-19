世足賽／梅西奪金盃成就完美生涯 詹姆斯盛讚：偉大傳奇
在王牌球星梅西（Lionel Messi）的帶領，法國在PK大賽艱辛擊敗法國，睽違36年後再度捧起大力神盃。在世界盃完美登頂的梅西，也打破多項紀錄，完美足球生涯已無缺憾，其37歲的年齡還有如此舉足輕重的影響力，更引發許多NBA球星瘋狂發文追逐慶賀。包括NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）都在推特發文讚賞梅西與姆巴佩（Kylian Mbappe）的頂級對決表現。
梅西在點球大戰梅開二度，幫助阿根廷自1986年來首次奪冠，儘管姆巴佩在冠軍賽56年來首次上演帽子戲法，可惜法國仍不敵阿根廷，此戰仍讓NBA球星們為之瘋狂。
MESSI 🫡🐐👏🏾👏🏾— LeBron James (@KingJames) December 18, 2022
詹姆斯先是讚賞姆巴佩的連續進球簡直是火燙到不行，之後隨著阿根廷封王，詹姆斯馬上發出梅西的名字，並在後面加上山羊圖案，力讚他儼然已經成為足球世界的「G.O.A.T」。
曾贏過年度最佳第六人的哈瑞爾（Montrezl Harrell）、騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）、吉迪（Josh Giddey）、等也都以山羊圖案來發文讚賞梅西真正成為超級傳奇，而老鷹一哥楊恩（Trae Young）也鼓勵姆巴佩，認為他將會接過梅西的火炬，有望成下一個「G.O.A.T」。
Fier de vous @equipedefrance 💪🏽🇫🇷❤️.— Rudy Gobert (@rudygobert27) December 18, 2022
Vous avez rien laché.
一場近乎經典的冠軍大戰，也讓球迷如癡如醉。即使法國未能完成衛冕大業，來自法國的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和尼克後衛佛尼爾（Evan Fournier）都發文感謝法國隊的韌性和付出的努力。
終於等到阿根廷奪下世足賽冠軍的阿根廷籃球巨星吉諾布里（Manu Ginobili），更是在推特上連續發文追蹤賽況，他也表示在奪冠之後，自己的心情一樣非常激動。
14.45hs. Argentina Campeón Mundial! Qué emoción!!— Manu Ginobili (@manuginobili) December 18, 2022
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