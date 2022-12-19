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應援成真！梅西大兒子親筆信曝光 一句話神準預言阿根廷奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西妻子與3個兒子也到決賽現場幫梅西加油，從左到右分別是小兒子西羅（Ciro）、二兒子馬特歐（Mateo）和大兒子提亞哥（Thiago）。 圖擷自安托內雅IG
梅西妻子與3個兒子也到決賽現場幫梅西加油，從左到右分別是小兒子西羅（Ciro）、二兒子馬特歐（Mateo）和大兒子提亞哥（Thiago）。 圖擷自安托內雅IG

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）歷經5屆世界盃，昨（18）日終於如願率領阿根廷捧起象徵冠軍的「大力神盃」，一路陪著他征戰的妻子安托內雅（Antonella Roccuzzo）和3個兒子同在現場共享喜悅，賽後安托內雅也將10歲大兒子提亞哥（Thiago Messi）寫給梅西的親筆信分享到網上，暖心文字令人動容。

在阿根廷奪得2022卡達世界盃冠軍後，梅西妻子安托內雅在IG的限時動態分享了一封親筆信，上頭是大兒子提亞哥於賽前寫給父親的滿滿鼓勵與祝福，不少字句改編自阿根廷於世界盃期間唱過的歌曲《Muchachos》，「我出生在阿根廷，這是一個屬於馬拉度納（Diego Maradona）和梅西的土地，而我永遠不會忘記，我無法跟各位解釋，因為你們不了解，阿根廷2014年世界盃決賽輸球時，我為他們哭了幾年。」

提亞哥接著寫道：「但這些傷心結束了，2021美洲盃足球賽，阿根廷在巴西主場擊敗『森巴軍團』贏得冠軍。嘿，大夥們，現在我們可以再次興奮起來，我想要阿根廷贏得第3座世界盃冠軍，想要阿根廷成為世界冠軍。我們可以想像在天堂的馬拉度納和他的父母一起為梅西加油。」

信中提及的阿根廷球王馬拉度納，曾在1986年帶領阿根廷奪得世界盃冠軍，退役後也曾出任阿根廷國家隊教練，後於2020年11月病逝，享年60歲。馬拉度納離開後，阿根廷重返冠軍的重責大任就落到了梅西肩上，此次梅西總算一償宿願，開心的他也在拿到大力神盃後，騎到隊友肩上並高舉獎盃，復刻了馬拉度納1986年奪冠的慶祝動作。

安托內雅（Antonella Roccuzzo）在IG限時動態分享了大兒子寫給梅西的親筆信。圖擷自安托內雅IG
安托內雅（Antonella Roccuzzo）在IG限時動態分享了大兒子寫給梅西的親筆信。圖擷自安托內雅IG

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