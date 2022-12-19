世足賽／冠軍戰鬧場 俄異議樂團成員遭拘
社運圈指出，俄國女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）成員今天因試圖衝進卡達世界盃足球賽會場，以抗議俄烏戰爭、俄反對派領袖入獄及伊朗迫害婦女，當場被拘。
路透社報導，據總部設於柏林的慈善機構「電影支持和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）透露，安全單位拘留「暴動小貓」成員尼庫希娜（Nika Nikulshina）、韋齊洛夫（Peter Verzilov）和一名烏克蘭籍成員。
韋齊洛夫是俄羅斯最著名人權運動人士之一，也是獨立媒體Mediazona的出版商，一直都被莫斯科列入通緝名單。
上屆2018俄羅斯世界盃足球賽在莫斯科登場的決賽時，也發生韋齊洛夫等暴動小貓成員衝進球場，意圖引起外界對俄國違反人權關注而被帶離的情況。
在2018年莫斯科世足賽後，「電影支持和平基金會」以韋齊洛夫遭人下毒須接受治療為由，將他救走。2020年，基金會也將俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）帶到德國柏林，理由也是納瓦尼中毒須接受治療才能活命。
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