快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

世足賽／冠軍戰鬧場 俄異議樂團成員遭拘

中央社／ 卡達18日綜合外電報導
「暴動小貓」（Pussy Riot）成員在先前美國對上伊朗的比賽中就曾出現在場邊。 美聯社
「暴動小貓」（Pussy Riot）成員在先前美國對上伊朗的比賽中就曾出現在場邊。 美聯社

社運圈指出，俄國女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）成員今天因試圖衝進卡達世界盃足球賽會場，以抗議俄烏戰爭、俄反對派領袖入獄及伊朗迫害婦女，當場被拘。

路透社報導，據總部設於柏林的慈善機構「電影支持和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）透露，安全單位拘留「暴動小貓」成員尼庫希娜（Nika Nikulshina）、韋齊洛夫（Peter Verzilov）和一名烏克蘭籍成員。

韋齊洛夫是俄羅斯最著名人權運動人士之一，也是獨立媒體Mediazona的出版商，一直都被莫斯科列入通緝名單。

上屆2018俄羅斯世界盃足球賽在莫斯科登場的決賽時，也發生韋齊洛夫等暴動小貓成員衝進球場，意圖引起外界對俄國違反人權關注而被帶離的情況。

在2018年莫斯科世足賽後，「電影支持和平基金會」以韋齊洛夫遭人下毒須接受治療為由，將他救走。2020年，基金會也將俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）帶到德國柏林，理由也是納瓦尼中毒須接受治療才能活命。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

超神！《全明星》男星世足「連2場押對比分」　爽賺94倍獎金

阿根廷世足三度封王 經濟上有一個巧合

世足賽／輸掉世足首戰仍奪冠 阿根廷複製2010年西班牙戲碼

世足運彩／梅西幾乎自帶1球法國難贏 看好阿根廷不敗受讓

相關新聞

世足賽／「姆巴佩已死」 金手套門將慶功不忘嘲諷幫默哀

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）卡達世足賽冠軍戰攻進3球，「梅開三度」寫下新猷，但衛冕軍最終在PK大戰敗給阿...

世足賽／梅西領獎被披上黑色薄紗掀論戰 媒體轟挾持

阿根廷登頂世界盃足球賽冠軍，梅西（Lionel Messi）領獎時，被披上阿拉伯傳統服飾bisht，榮耀的阿根廷10號球...

世足賽／姆巴佩面無表情領獎 BBC：上演帽子戲法後心碎

法國今天輸掉世界盃足球賽冠軍戰，23歲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在頒獎典禮上領取金靴獎時，表情相當嚴肅，英...

世足賽／梅西最後一舞 阿根廷教頭心中藏完美劇本

阿根廷與法國今晚11點決戰世足賽冠軍戰，35歲的梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞，阿根廷教頭卡帕尼（L...

賭球平台玩科技、玩專業 境外到境內一條黑色產業鏈

即使足球圈內專業人士，也只是因為了解博彩公司背後的遊戲規則和邏輯思維，才避免了衝動。「博彩公司跟賭客玩科技、玩專業，而賭...

世足賽／為她秒變攝影師 梅西「老公視角」甜到長螞蟻

梅西（Lionel Meesi）終於在生涯成就「解鎖」世界盃冠軍，賽後相擁妻兒慶祝，更被直擊拿起手機，為愛妻拍攝與金盃的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。