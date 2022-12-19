世足賽／卡達國王：為球迷辦了一屆「非凡」的世界盃
卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）今天表示，卡達已經兌現承諾，辦了一屆「非凡」的世界盃足球賽。
法新社報導，塔米姆賽後在推特發聲明，向挺進冠軍戰的球隊以及廣大球迷致敬。
「我們兌現了由阿拉伯國家主辦非凡賽事的承諾，讓全球民眾有機會了解我們豐饒的文化與獨特價值。」
卡達為了這屆在阿拉伯國家首次舉辦的世足賽，斥資超過2000億美元興建體育場館和新基礎設施，獲國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）稱許為「歷來最棒」，但卡達也因人權紀錄和外籍勞工待遇而遭到嚴厲批評。
卡達高層表示，這些攻擊是試圖讓外界質疑阿拉伯世界是否有權主辦這類大型活動。
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