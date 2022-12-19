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世足賽／Soccer熱潮燒不到 美國人真正迷的還是Football

中央社／ 華盛頓18日專電
美國人對美式足球的喜愛遠遠大過盛行於歐洲、南美洲的足球。圖為美式足球坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪。法新社
美國人對美式足球的喜愛遠遠大過盛行於歐洲、南美洲的足球。圖為美式足球坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪。法新社

世界盃足球賽今天在阿根廷球星梅西高舉大力神盃後熱鬧落幕。不過，美國的世足賽熱潮大概早在美國隊止步於16強賽後就提前結束。對把足球叫做soccer的美國人而言，真正迷的football是美式足球。

世界盃足球賽11月20日在卡達登場，賽事今天在阿根廷於PK賽中戰勝法國、睽違36年再次拿下冠軍金盃後劃下句點。29天的賽事在全球引發足球熱潮，不少民眾也成為一日球迷。

不過這股熱潮並未在美國延燒，小組賽事觀眾不多。直到美國隊在小組賽脫穎而出，12月3日16強賽當天，許多國會議員、州長、名人紛紛推文打氣，才終於看到美國民眾關注世足賽。連美國總統拜登（JoeBiden）都推文打氣說，「這叫soccer」。

可惜最終荷蘭以3比1踢走美國。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）還在推特（Twitter）上俏皮回嘴說，「抱歉，喬（拜登），football贏了」。再次把football跟soccer的爭執拿來開玩笑。

足球在多數國家都叫football，唯獨美國人稱為soccer，美國人口中的football則是美式足球。世界盃賽事轉播中，美國球評時而冒出來的soccer，有時還真會讓看球的外國人相當出戲，相視而笑。

但不管是football還是soccer，對足球不感興趣的美國民眾在美國隊止步於16強後，幾乎就不再關注世足賽。

今天的冠軍賽因為延長加PK，賽事比預期多出至少半小時，讓轉播的福斯公司體育台（Fox Sports）幾乎是一結束就立刻轉播美式足球聯盟（NFL）賽事，沒有播出後續的頒獎典禮。只有西語台因為要服務廣大南美洲觀眾群，還繼續轉播。

對美國球迷而言，包括棒球、籃球、美式足球與冰球的四大賽事才是他們的最愛。更何況美式足球正進入最後關鍵階段，所有球迷都在關注哪支隊伍能在明年2月12日超級盃（Super Bowl）亮相。

但美國足球並未如外界以為的弱，對足球的喜愛也隨著國家足球隊表現優異後，有緩步上揚的趨勢。

撇開今年打進16強不說，美國男子國家足球隊在1930年成軍以來，已經11次踢進世界盃，曾在1930年拿下季軍，2002年進入8強之列。目前國際足球總會（FIFA）排名第16，2006年4月曾登上全球第4。女子足球更是高居世界第1。

美國也有自己的職業足球聯盟賽事--美國職業足球大聯盟（MLS），邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF）其中一個老闆還是前英國足球明星貝克漢（David Beckham）。

足球在美國也積極推廣。除了學校教學外，不少大型公園設有足球場，讓喜歡足球的民眾有練球的場地，放學後與週末也常能看到友誼賽舉行。

卡達今天在世界盃足球賽冠軍賽後將主辦權轉交由以美國為首的北美三國代表團。2026年世界盃將在美國、加拿大、墨西哥三國多地舉辦，參賽隊伍也將從現在的32隊擴大到48隊，相信屆時喜歡soccer的美國民眾也會跟著增加。

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