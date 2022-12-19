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世足賽／率領阿根廷奪冠 梅西GOAT封號實至名歸

中央社／ 杜哈19日綜合外電報導
「史上最偉大球員」爭霸戰上，梅西過去因為始終沒有拿過世界盃冠軍，使得他的評價不如比利（Pele）以及馬拉度納（Diego Maradona）。 歐新社
「史上最偉大球員」爭霸戰上，梅西過去因為始終沒有拿過世界盃冠軍，使得他的評價不如比利（Pele）以及馬拉度納（Diego Maradona）。 歐新社

生涯榮耀無數，獨缺世界盃冠軍的梅西（Lionel Messi），率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽擊敗法國奪冠，關於他是不是史上最偉大球員的爭論就此劃下休止符。

法新社報導，「史上最偉大球員」爭霸戰上，梅西過去因為始終沒有拿過世界盃冠軍，使得他的評價不如比利（Pele）以及馬拉度納（Diego Maradona）。

但隨著阿根廷今天在卡達世界盃奪冠，各種對35歲梅西地位的疑慮現在肯定煙消雲散。

在至今30年的輝煌足壇生涯中，梅西在職業賽場上拿過37座冠軍，7度獲得金球獎（Ballon D'Or）、6次穿走歐洲金靴（European Golden Boots）。

梅西同時拿過奧運金牌，去年也率隊美洲盃奪冠，他包括進球數等一堆紀錄恐怕永遠不會被打破。

今天歷經120分鐘的比賽，終於在世界盃奪冠後，梅西履歷上唯一的空白成功補齊，奠定他史上最佳地位。

梅西先前曾宣告這是他在世界盃的「最後一舞」，他今天在冠軍戰先發上陣，生涯26次在世界盃出賽，成為史上第一。此役，梅西獨進兩球，率隊踢進延長賽，最後在PK戰後拿下冠軍。

即便法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）上演獨進3球的「帽子戲法」，仍擋不住梅西率領的阿根廷。

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