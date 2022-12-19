世足賽／阿根廷睽違36年再捧金盃 球迷高呼一切都值得了

阿根廷在卡達世界盃足球賽粉碎法國衛冕夢，奪下隊史第3冠，熱血沸騰的球迷表示，看見梅西率領國家隊奪冠，終結阿根廷36年冠軍荒，一切苦難都「值得了」。

法新社報導，煙火綻放夜空，汽車鳴起喇叭聲，身穿藍白相間球衣的球迷載歌載舞，開心揮舞旗幟。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由「藍白軍團」阿根廷對上衛冕軍法國，兩隊踢完正規賽和延長賽後，雙方3比3平手進入PK大戰，最終阿根廷在PK大戰中以4比2收下勝利，拿下隊史第3座金盃。

阿根廷4500萬人口中，約有40%生活貧困，經濟動盪、貨幣狂貶、通膨嚴重、民生艱困，國家隊闖進世界盃決賽，為全國注入些許歡樂氣氛。

在冠軍戰開踢前一天，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯隨處可見藍白相間的球衣、旗幟、彩繪臉孔、帽子和其他紀念品，從今天清晨到比賽開始前，布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑（Obelisk）周圍廣場已擠滿人潮。

31歲的席亞拉洛（Joel Ciarallo）在冠軍戰落幕之際一遍又一遍反覆說著：「我不敢相信，我不敢相信。」

他在布宜諾斯艾利斯市中心一家咖啡廳說：「受苦受難是我們的命運。這是成為阿根廷人的條件。」

在布宜諾斯艾利斯一處公園透過巨型屏幕觀看比賽的一名球迷也說：「這是堅苦卓絕的奮鬥，整個阿根廷歷史都在遭受這樣的苦難。」

25歲的阿塞維多（Agustin Acevedo）說：「阿根廷是一個正在受苦的國家，正在經歷嚴重的經濟危機，每到月底，我們的收支總是難以平衡。」

但他說，這個比賽結果「太完美了，讓我們所遭遇的一切都變得值得」。

此外，球迷也向阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）致敬；32歲的羅爾托（Sergio Loreto）說，「勝利是他們應得的」。

帕拉修斯（Soledad Palacios）說：「我今年35歲，我等這一刻等了35年，我簡直不敢相信，為了這個夢想，我等了35年。」

21歲的康特羅（Nahuel Cantero）說，這支國家隊將所有人團結在一起，球迷相互擁抱、高歌，這是世界上最美麗的畫面。

23歲的雷納（Martin Reina）說：「這支球隊值得擁有一切。這太瘋狂了，尤其是梅西，他從不放棄，而且非常努力。」

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