世足賽／姆巴佩面無表情領獎 BBC：上演帽子戲法後心碎

法國今天輸掉世界盃足球賽冠軍戰，23歲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在頒獎典禮上領取金靴獎時，表情相當嚴肅，英國媒體BBC形容：「他先上演帽子戲法，然後心碎了，未能奪下最高獎項。」

姆巴佩三度破網，分別在第80、81、118分鐘進球，幫助法國踢完120分鐘3：3平手，最後仍在PK大戰2：4不敵阿根廷，挑戰隊史第3座冠軍失利。

姆巴佩是1966年英格蘭名將赫斯特（Geoff Hurst）之後，近56年首位在世足賽冠軍戰踢進3球的球員，本屆賽事攻進8球奪下金靴獎；但法國輸球讓他的心情跌到谷底，賽後不時露出難過表情，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）特別走進場內安慰這位新生代球星，姆巴佩看來十分沮喪，還把頭靠在馬克宏的身上。

法國馬克宏安慰姆巴佩，給他一個擁抱。 路透社

姆巴佩4年前在俄羅斯世足賽攻進4球，大會進球榜並列第2，今年成為隊史第2位進球王，短短兩屆賽事已經踢進12球。

世足賽最多進球紀錄是德國名將克洛澤（Miroslav Klose），2002到2014年累積攻進16球，法國傳奇球星方丹（Just Fontaine）在1958年瑞典世足賽攻進13球，保有單屆賽事最多進球紀錄，也是隊史首位進球王、進球紀錄保持人。

姆巴佩目前12球和巴西傳奇比利（Pele）並列第6，落後阿根廷天王梅西（Lionel Messi）1球，未來締造各種紀錄堪稱本錢十足。

姆巴佩（Kylian Mbappe，右1）領獎時有別於阿根廷球員笑開懷，過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 法新社 姆巴佩（Kylian Mbappe）雖奪下金靴獎，但他領獎過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 新華社

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