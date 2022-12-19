快訊

桃園市長張善政小內閣名單出爐 2位副市長人選最出人意外

稅收爆表大進補 地方政府迎史上最大紅包 500億起跳

夏威夷航班降落前遇恐怖亂流！乘客「彈起撞天花板」 至少36人受傷

世足賽／姆巴佩面無表情領獎 BBC：上演帽子戲法後心碎

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
姆巴佩（Kylian Mbappe）雖奪下金靴獎，但他領獎過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 新華社
姆巴佩（Kylian Mbappe）雖奪下金靴獎，但他領獎過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 新華社

法國今天輸掉世界盃足球賽冠軍戰，23歲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在頒獎典禮上領取金靴獎時，表情相當嚴肅，英國媒體BBC形容：「他先上演帽子戲法，然後心碎了，未能奪下最高獎項。」

姆巴佩三度破網，分別在第80、81、118分鐘進球，幫助法國踢完120分鐘3：3平手，最後仍在PK大戰2：4不敵阿根廷，挑戰隊史第3座冠軍失利。

姆巴佩是1966年英格蘭名將赫斯特（Geoff Hurst）之後，近56年首位在世足賽冠軍戰踢進3球的球員，本屆賽事攻進8球奪下金靴獎；但法國輸球讓他的心情跌到谷底，賽後不時露出難過表情，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）特別走進場內安慰這位新生代球星，姆巴佩看來十分沮喪，還把頭靠在馬克宏的身上。

法國馬克宏安慰姆巴佩，給他一個擁抱。 路透社
法國馬克宏安慰姆巴佩，給他一個擁抱。 路透社

姆巴佩4年前在俄羅斯世足賽攻進4球，大會進球榜並列第2，今年成為隊史第2位進球王，短短兩屆賽事已經踢進12球。

世足賽最多進球紀錄是德國名將克洛澤（Miroslav Klose），2002到2014年累積攻進16球，法國傳奇球星方丹（Just Fontaine）在1958年瑞典世足賽攻進13球，保有單屆賽事最多進球紀錄，也是隊史首位進球王、進球紀錄保持人。

姆巴佩目前12球和巴西傳奇比利（Pele）並列第6，落後阿根廷天王梅西（Lionel Messi）1球，未來締造各種紀錄堪稱本錢十足。

姆巴佩（Kylian Mbappe，右1）領獎時有別於阿根廷球員笑開懷，過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 法新社
姆巴佩（Kylian Mbappe，右1）領獎時有別於阿根廷球員笑開懷，過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 法新社
姆巴佩（Kylian Mbappe）雖奪下金靴獎，但他領獎過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 新華社
姆巴佩（Kylian Mbappe）雖奪下金靴獎，但他領獎過程幾乎面無表情，偶爾勉強擠出微笑。 新華社

世足球星 卡達世足 姆巴佩 法國

延伸閱讀

馬克宏想安慰只能耐心等！法球星姆巴佩落敗難掩失落「攤在總統懷中」

世足賽／法國奇蹟追平仍飲恨奪亞 球迷流下不捨淚水

世足瞭望／阿根廷戰術壓制占先機 法國神調度拖進點球戰

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國，梅西的世界盃完美終章

相關新聞

世足賽／梅西領獎被披上黑色薄紗掀論戰 媒體轟挾持

阿根廷登頂世界盃足球賽冠軍，梅西（Lionel Messi）領獎時，被披上阿拉伯傳統服飾bisht，榮耀的阿根廷10號球...

世足賽／姆巴佩面無表情領獎 BBC：上演帽子戲法後心碎

法國今天輸掉世界盃足球賽冠軍戰，23歲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在頒獎典禮上領取金靴獎時，表情相當嚴肅，英...

世足賽／若梅西轉念再戰2026 教頭：10號球衣準備好了

阿根廷捧起大力神盃，梅西（Lionel Messi）鬆動退休意志，他坦言想以冠軍的身分再踢幾場比賽；總教練斯卡洛尼（Li...

世足賽／梅西率領阿根廷奪冠 復刻36年前馬拉度納慶祝情節

梅西（Lionel Messi）率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽奪冠，追上馬拉度納（Diego Maradona）的成...

世足賽／梅西率阿根廷世界盃奪冠 比利：他當之無愧

阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，巴西「球王」比利（Pele）稱，阿根廷球星梅西（Lionel...

世足賽／阿根廷奪冠 梅西坦言還想為祖國效力

阿根廷今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰的PK大戰以4比2擊敗法國，陣中巨星梅西終於實現贏得世足賽金盃的畢生夢想，賽後他說道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。