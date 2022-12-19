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驚險冠軍戰回顧：阿根廷PK戰勝法國 梅西的完美終章

世足賽／若梅西轉念再戰2026 教頭：10號球衣準備好了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
梅西（Lionel Messi，右）與卡洛尼（Lionel Scaloni，左）相擁。 法新社
梅西（Lionel Messi，右）與卡洛尼（Lionel Scaloni，左）相擁。 法新社

阿根廷捧起大力神盃，梅西（Lionel Messi）鬆動退休意志，他坦言想以冠軍的身分再踢幾場比賽；總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）贊同他的決定，甚至希望他就這樣一直「反悔」到下屆世界盃，「我們會為他保留10號球衣，若他下屆世界盃感覺還想踢的話。」

梅西生涯終圓世界盃冠軍的夢，這一冠到手後，美好到讓他還捨不得即刻卸下國家隊戰袍，賽後表態還不會在此時就退休，因為還想以冠軍的身分，再踢幾場比賽。

斯卡洛尼當然喜歡這項決定，「他有權決定自己的生涯想做什麼就做什麼，他帶給隊友的影響力太驚人，我從未見過像他這樣對休息室帶來如此巨大影響的選手。」

斯卡洛尼回想起去年美洲盃足球賽阿根廷擊敗巴西奪冠後，自己與梅西有一段對話，兩人聊到接下來還有一項重大的任務，「國人們已經開始相信，我們有可能贏得世界盃，外界的希望、寄與的壓力正在升高中，而梅西告訴我，我們就繼續前進吧！其他事都不重要，而那些話語給了我很大的激勵。」

斯卡洛尼坦言，成為世界冠軍，並不在自己的計畫內，如今的一切顯得瘋狂，「沒有比代表國家更大的驕傲，而我希望我們的表現，已令球迷感到驕傲。」

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