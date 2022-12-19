世足賽／梅西率領阿根廷奪冠 復刻36年前馬拉度納慶祝情節

梅西（Lionel Messi）率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽奪冠，追上馬拉度納（Diego Maradona）的成就，且他開心慶祝的一幕，也恰巧復刻了馬拉度納當年慶祝勝利的情節。

馬拉度納1986年率阿根廷奪冠的精彩瞬間，在歷史留下了印記，那張照片留下的影像，也成為許多足球人的夢想，大家都希望自己有朝一日能夠成為那個模樣。

當時，馬拉度納坐在隊友的肩榜上，手裡捧著冠軍獎盃。

瞬間即為永恆，那個景象似乎不會再出現，但卻出現了奇蹟。

梅西跟上偶像馬拉度納的腳步，也拿到了世界盃冠軍，更讓人不敢相信的是，他也留下如馬拉度納般的身影。

梅西的好友阿奎洛（Sergio Aguero）在阿根廷奪冠後，毫不猶豫地把梅西抓起，並讓他坐在自己的肩榜上，然後繞著球場慶祝。就是這一幕，讓梅西與馬拉度納又多了一份神似之處。

阿奎洛與梅西十分親近，兩人一起踢過阿根廷青年隊、成年隊。

因健康因素提前退役的阿奎洛，這次世界盃獲邀參與阿根廷的練球等活動，期間他甚至仍與過往一樣，與梅西同住一個房間。

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