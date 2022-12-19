世足賽／阿根廷3奪金盃舉國歡騰 民眾還願跪爬方尖碑
睽違36年，阿根廷拿下世足賽第3座冠軍盃，阿根廷全國上下舉國歡騰，更有民眾還願一路跪行爬向方尖碑。
梅西(Lionel Messi)世界盃最後一舞，終於圓夢，帶領阿根廷在徽章添上第3顆星，許多民眾感動落淚。
阿根廷民眾埃德卡多（Edegado）見證阿根廷奪下1978年、1986年及此屆世界盃冠軍，最享受的是這一次， 因為有家人和朋友陪伴。對他而言，梅西與馬拉度納是無法比較的，馬拉度納是他的時代，所以記憶深刻入骨。而梅西對他而言是一個位巨星，因此無法比較。
他說到，阿根廷人從小就開始玩足球，梅西體現的也是阿根廷精神所在。
阿根廷民眾沿著首都街道，一路徒步至市中心，大家大聲唱著阿根廷球迷加油歌，歌詞中「我們想要拿下第3座獎盃」，也如願實現。
在市中心總統府玫瑰宮前，民眾甚至跪著爬行，陪伴此位民眾跪爬的家人(Silvana Moreno)接受記者採訪說，他的兒子Pablo在世界盃開始前許下豪願，若阿根廷拿下第3座冠軍，他將從總統府一路跪爬至方尖碑，現在他們陪伴著他的兒子實踐這個諾言。
首都市中心方尖碑前，聚集數萬民眾，民眾爬上方尖碑旁的柱子，綁上有馬拉度納的旗子，也有民眾裝扮成馬拉度納舉著大力神盃遊行，致敬梅西帶領國家隊拿下第3座獎盃。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言