世足賽／阿根廷3奪金盃舉國歡騰 民眾還願跪爬方尖碑

睽違36年，阿根廷拿下世足賽第3座冠軍盃，阿根廷全國上下舉國歡騰，更有民眾還願一路跪行爬向方尖碑。

梅西(Lionel Messi)世界盃最後一舞，終於圓夢，帶領阿根廷在徽章添上第3顆星，許多民眾感動落淚。

阿根廷民眾埃德卡多（Edegado）見證阿根廷奪下1978年、1986年及此屆世界盃冠軍，最享受的是這一次， 因為有家人和朋友陪伴。對他而言，梅西與馬拉度納是無法比較的，馬拉度納是他的時代，所以記憶深刻入骨。而梅西對他而言是一個位巨星，因此無法比較。

他說到，阿根廷人從小就開始玩足球，梅西體現的也是阿根廷精神所在。

阿根廷民眾沿著首都街道，一路徒步至市中心，大家大聲唱著阿根廷球迷加油歌，歌詞中「我們想要拿下第3座獎盃」，也如願實現。

在市中心總統府玫瑰宮前，民眾甚至跪著爬行，陪伴此位民眾跪爬的家人(Silvana Moreno)接受記者採訪說，他的兒子Pablo在世界盃開始前許下豪願，若阿根廷拿下第3座冠軍，他將從總統府一路跪爬至方尖碑，現在他們陪伴著他的兒子實踐這個諾言。

首都市中心方尖碑前，聚集數萬民眾，民眾爬上方尖碑旁的柱子，綁上有馬拉度納的旗子，也有民眾裝扮成馬拉度納舉著大力神盃遊行，致敬梅西帶領國家隊拿下第3座獎盃。

商品推薦