世足賽／法國奇蹟追平仍飲恨奪亞 球迷流下不捨淚水

法國與阿根廷今天在卡達世足冠軍戰延長賽戰成平手，阿根廷於PK戰以4比2奪冠。法國2度追平卻仍飲恨，巴黎香榭大道的球迷難掩失落，有人流下眼淚，但都認為比賽精采，法國雖敗猶榮。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，最後由阿根廷拿下大力金盃，梅西（Lionel Messi）世足之旅完美作結。法國隊拼盡全力，在離正規賽結束10分鐘時奇蹟似地連進兩球追平，加時賽也再度追平。比賽緊張刺激，有網友在推特（Twitter）上說這是世足經典賽事之一。

阿根廷上半場氣勢不凡，法國苦無射門機會，直到比賽倒數前10多分鐘法國都無力破網，從酒吧中觀眾苦惱沈重的表情，可感受到近乎絕望的氛圍。

然而就在觀眾以為即將結束比賽時，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）於第80分鐘主罰12碼球，法國隊終於進球，支持者又看到一線希望。

讓人沒想到的是，姆巴佩竟又在97秒後凌空抽射破門，法國奇蹟般追平，雙方以2比2平手結束正規賽，所有球迷因這突如其來的驚喜而陷入瘋狂。

晚間6時，頂著攝氏1度氣溫與寒雨，大批激動球迷守候在巴黎香榭大道凱旋門前，除了法國人，不少躬逢其盛的觀光客也一起為法國隊加油。有球迷爬上交通號誌揮舞法國三色旗，現場高唱國歌「馬賽進行曲」，也為法國隊放起鞭炮助陣。

巴黎有球迷爬上交通號誌揮舞法國三色旗，現場高唱國歌「馬賽進行曲」，也為法國隊放起鞭炮助陣。 路透社

現場民眾以手機仍有訊號的幸運者為中心，圍成無數個小圈圈，無論彼此認識與否，都目不轉睛地盯著手機螢幕上的延長賽。

在阿根廷梅西先於門前補進一腳後，法國姆巴佩上演「帽子戲法」，踢進個人單場第3球扳成3比3平手，現場民眾再度歡欣跳躍。

球迷心情猶如雲霄飛車，在越來越大的冷雨中繼續等待著PK大戰結果，阿根廷最終在PK大戰以4比2取勝，拿下隊史繼1978年、1986年後的第3座金盃；法國隊雖然奮戰到最後一秒，也只能飲恨吞敗，衛冕夢碎。

在得知法國今年與大力金盃失之交臂後，香榭大道上的人潮也因低溫濕冷而逐漸散去，不過仍有一些球迷神情失落待在原地，也有人留下不甘與不捨的淚水。

因輸球而哭泣的克萊爾（Claire）告訴中央社，的確想要連續2次奪冠，所以「情緒複雜」。「比賽很精彩，兩邊平分秋色，PK戰真的很可惜，但比賽就是這樣」。

克萊爾認為今晚表現最好的球員無疑是姆巴佩，「他是我們的救星，本以為沒戲了，他讓我們看到希望，追成2平，真的很了不起」。

一旁的克里斯多夫（Christophe）則說，「雖然有點難過，但法國也拼到了最後，我們追上了，本應該能贏，因為我們是最棒的。當然很難過，因為沒奪冠，但好險我們有姆巴佩」。

摩洛哥裔的梅迪（Mehdi）表示，他和表兄弟在一旁看球賽，本來以為沒機會了，「上半場是場災難，現場鴉雀無聲，好像天塌了下來」，好在下半場姆巴佩和教練改變進攻策略，扳成平手。

梅迪說，今晚輸了很可惜，但他不擔心。「世界盃每4年一次，下一次我們會奪冠，我們有黃金世代的球員來臨，我對法國隊有信心，知道他們會贏，我對姆巴佩有信心」。

儘管輸了比賽，法國支持者難掩失望之情，但由於兩隊對決精彩，傳奇梅西地位難撼，加上法國隊展現出奮戰到底的頑抗意志，因此球迷心情不算太壞，還在巴黎地鐵內一同高歌，彼此安慰。

法國晚間將近11時（台北時間19日早晨6時），根據推特畫面，少數滋事份子開始鬧事，警方強制驅離滯留在香榭大道的民眾，丟擲催淚彈驅散群眾，甚至以警棍擊打並大力推擠顯然沒有鬧事的民眾，氣氛緊張。

商品推薦