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驚險冠軍戰回顧：阿根廷PK戰勝法國 梅西的完美終章

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世足賽／梅西率阿根廷世界盃奪冠 比利：他當之無愧

中央社／ 杜哈19日綜合外電報導
巴西球王「比利」（Pelé）。圖擷自Twitter
巴西球王「比利」（Pelé）。圖擷自Twitter

阿根廷在PK戰後擊敗法國，拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，巴西「球王」比利（Pele）稱，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）擁有這座冠軍「當之無愧」。

曾在世界盃拿過3座冠軍的比利在社群媒體Instagram寫說：「今天，足球一如既往地，在展示它迷人的故事。梅西贏得他的第1個世界盃冠軍，他實在當之無愧。」

比利也稱讚法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），他在冠軍戰上演獨進3球的「帽子戲法」，讓法國與阿根廷在延長賽踢完後，仍以3比3僵持，直到PK戰後才分出勝負。

「我親愛的朋友姆巴佩，他在冠軍戰進了4球，這樣了不起的演出，對足球運動的未來有深遠的意義。」

比利 梅西 姆巴佩 世足球星 卡達世足

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