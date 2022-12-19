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世足賽／阿根廷奪冠 球評：法國兩度扳平不容易

中央社／ 台北19日電
阿根廷、法國世足冠軍戰，法國隊3顆進球由姆巴佩一人包辦。 路透社
阿根廷、法國世足冠軍戰，法國隊3顆進球由姆巴佩一人包辦。 路透社

阿根廷今天在卡達世界盃足球賽冠軍戰PK大戰以4比2擊敗法國，球評方靖仁表示，兩隊換人調度都很精準，而他也肯定落敗的法國於正規賽、延長賽兩度扳平已經很不容易。

阿根廷、法國在卡達世界盃足球賽冠軍戰正規賽結束，形成2比2平手，延長賽又戰成3比3，法國3次進球都是姆巴佩（Kylian Mbappe）所踢，而兩隊最終歷經PK大戰才分出勝負，阿根廷以4比2勝出，奪隊史第3冠。

擔任球評的前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，阿根廷剛開賽的心態、企圖心、防守及侵略性都明顯優於法國。

他特別點名阿根廷3名中場德保羅（Rodrigo DePaul）、麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）、費南德茲（Enzo Fernandez）的上半場壓迫防守相當成功，有效限制對手姆巴佩、格里茲曼（Antoine Griezmann）發揮，但同時也犧牲不少體能。

方靖仁認為，冠軍戰是一場勢均力敵比賽，兩隊教練換人調度都相當精準，其中法國換上20歲的卡文加（Eduardo Camavinga）、25歲的圖拉姆（MarcusThuram）後，打法調整為偏向個人速度突破，而阿根廷同樣迅速調整陣容，穩住後防。

法國從0比2居於下風，踢到扳成2比2，延長賽陷入2比3落後，同樣能逼平戰局，方靖仁指出，在高強度的冠軍戰，法國能二度追平很不容易，球隊抗壓性不錯，展現年輕球員不服輸的意志力，若能好好整合，下一屆世界盃依舊很有機會。

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