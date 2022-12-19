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世足賽／輸掉世足首戰仍奪冠 阿根廷複製2010年西班牙戲碼

中央社／ 台北19日電
阿根廷奪下隊史第三座大力神盃。 美聯社
阿根廷奪下隊史第三座大力神盃。 美聯社

阿根廷在卡達世界盃足球賽首戰不敵沙烏地阿拉伯後，一路過關斬將，在決賽擊敗衛冕軍法國，複製2010年西班牙戲碼，成為史上第2支輸掉小組賽首戰後最終仍奪冠的隊伍。

奪冠熱門的阿根廷在卡達世界盃小組賽之前，國際賽寫下連續36場不敗紀錄，但在世界盃小組賽首戰遇到排名第51的沙烏地阿拉伯，卻意外踢到鐵板，以1比2落敗，跌破外界眼鏡，也讓「藍白軍團」實力遭受質疑。

不過，阿根廷並未陷入絕望，第2、3戰分別擊敗墨西哥、波蘭，順利從小組賽出線，16強又擊退澳洲，8強賽歷經PK大戰，以4比3氣走荷蘭，4強賽再以3比0力挫克羅埃西亞，闖進決賽，展現王者氣勢。

梅西（Lionel Messi）身為世界盃5朝元老，也是他生涯最後一次參加世足賽，阿根廷首戰意外落敗，他並未找藉口，反而將首戰失利視為對阿根廷的考驗，而後來拉出5連勝、闖進決賽，也展現阿根廷強大的一面。

梅西以實際成績向外界證明能力，決賽之前個人踢進5球，在排行榜上與法國隊前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）並列領先。

阿根廷冠軍戰與衛冕軍法國交鋒，延長賽結束，兩隊戰成3比3平手，其中梅西就獨進2球，而阿根廷最終在PK大戰，以4比2獲勝奪得隊史第3冠，成為繼2010年西班牙後，史上第2支小組賽首戰輸球後，還能順利奪冠的隊伍。

阿根廷首次於世界盃登頂是在1978年，最近一次則是由阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego ArmandoMaradona）於1986年率隊奪冠，

阿根廷睽違36年再度捧起金盃，若說梅西親自為自己拿下首座世足金盃，另一名幫助他實現首冠夢想的關鍵人物就是22歲的阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez），在場上扮演梅西最佳拍檔，本屆世足賽也踢進4球，全隊僅次於梅西的7球，打出接班氣勢。

阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）本屆兩次PK大戰，他的臨場判斷能力也是阿根廷封王之路不可或缺的要素。

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