展望2026世足 小組賽不排除維持每組4隊並引進PK

2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥、加拿大合辦，屆時參賽隊伍將從32隊增至48隊，是歷年以來最大規模，據悉到時小組賽不排除維持每組4隊形式，且可能引進PK大戰決勝負。

2022年卡達世界盃足球賽已畫下句點，2026年世足賽將回歸傳統於夏季登場，並由3國聯合主辦，橫跨3個時區。此外，現行制度小組賽每組4隊的模式有可能於2026年廢棄，國際足球總會（FIFA）正考慮在賽事第一階段分成16組、每組3隊。

依據規劃，2026年將在32天內舉辦80場比賽，而80場比賽中，將有60場在美國舉行，包括8強賽、4強賽和決賽。

美國共有11個城市舉行比賽，包含紐約和洛杉磯；在墨西哥，舉辦城市有墨西哥市（Mexico City）、瓜達拉哈拉（Guadalajara）和蒙特雷（Monterrey）；在加拿大則有多倫多和溫哥華。

然而國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）已表示，在目睹本屆世足小組賽爭奪晉級之路難分軒輊後，每組3隊的形式可能被推翻。

他說：「我們已經批准48隊分16組、每組3隊的形式，由每組前2名晉級淘汰賽階段。（但）本屆世足賽每組4隊賽制很成功，在歐洲國家盃等其他賽事看起來也很好，直到最後一場比賽的最後一分鐘才決定誰能晉級（淘汰賽階段），在這方面，每組4隊非常棒。」

「所以我們必須重新考慮和討論是否要開始推行，接下來的會議將納入議程。我們必須討論分16組、每組3隊，還是分12組、每組4隊比較好。」

如果每組有4隊，將有104場比賽，賽期至少得延長一週。

比賽愈多，意味著電視轉播權利金也更豐厚，由於世足賽替國際足總帶來約90%收入，這對總會高層是很大的誘惑。國際足總上月表示，卡達世足賽替總會賺進75億美元權利金和贊助收入，比2018年俄羅斯世足賽多了10億美元。

此外，若分為每組4隊、共12組，除了每組前兩名可晉級，另外可從各組第3名球隊擇優8隊出線。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，國際足總也考慮在2026年世足小組賽平手比賽引進PK大戰決定勝負。

長期以來，國際足總技術發展部門負責人范巴斯登（Marco Van Basten）一直支持用PK大戰來協助情勢膠著的小組分出高下。

他告訴德國媒體「運動畫報」（Sport Bild），當賽事為每組3隊、每隊有兩個對手時，PK大戰的確可能是一種選項，因為「情況可能變得很膠著，舉例來說，如果某隊一場0比0踢平、另一場1比0獲勝，3隊最終積分和進球數可能都一樣」。

一般認為，目前的比賽形式可降低1982年「希洪之恥」（Disgrace of Gijon）重演的風險。當年西德對奧地利以1比0領先後，按此結果兩隊都能晉級，於是雙方接下來「擺爛」不認真踢，使得同日稍早擊敗智利的阿爾及利亞止步小組賽。

為免這種「默契球」再度發生，自1986年起，每組最後一輪比賽都會同時進行。

不過，曾率領德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League）金盃的教練希茨費德（Ottmar Hitzfeld）認為，「世界盃小組賽第3輪比賽經常很無聊，因為強隊通常已經晉級了」。

他說改成每組3隊可以增加刺激度，「從一開始就能保證緊張，而且我們可以迅速進入淘汰賽階段」。

另一方面，百威啤酒公司（Budweiser）作為世足賽的官方贊助啤酒商，應該也會對2026年寄予厚望。

在今年世足賽開踢前數日，卡達官員才決定比賽場館不得賣酒。

卡達是第一個主辦世足賽的保守穆斯林國家，嚴格限制飲酒，要在卡達找到啤酒或其他酒類已很不容易，就算有，也價格不菲。可以想見，到了2026年，貪杯的球迷將可在20座比賽場館裡縱情豪飲。

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