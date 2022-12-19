2022卡達世足賽落幕 10大難忘鏡頭回顧

2022卡達世界盃足球賽今天落幕，過去一個月來各隊好手上演好戲，出現許多爆冷驚人結果、精彩進球、令人難以置信的慶祝場面和打破紀錄的壯舉。

路透社採訪團隊挑選出令人難以忘懷的10個比賽畫面：

●沙烏地阿拉伯首戰意外扳倒阿根廷

世界排名第51的沙烏地阿拉伯在世界盃首戰大爆冷門，2比1擊退世界排名第3的阿根廷，締造世足史上最大冷門之一。

這場小組賽C組比賽阿根廷球星梅西（Lionel Messi）率先罰球中的，但下半場沙烏地絕地大反撲，先是謝里（Saleh Al Shehri）抽射破門追平比數，接著阿道沙利（Salem Aldawsari）禁區外長射，以2比1反超。這個結果令阿根廷隊難以置信，沙烏地球迷則開心高喊「梅西在那裡？」

●韓國緊張苦等晉級16強機會

韓國在小組賽H組最終戰靠黃喜燦（Hwang Hee-chan）於傷停補時階段進球，以2比1險勝葡萄牙，但全隊聚在球場中央緊張看著手機上的畫面，希望同組的烏拉圭在對迦納之戰以2比0領先後不再進球。

韓國最終如願以償，在積分與淨勝球都相同的情況下，靠進球數較多擠下烏拉圭，晉級16強賽，球員這才鬆了口氣，歡欣衝向場邊與球迷一起慶賀。

●梅西展現絕技騙過克羅埃西亞後衛格瓦迪奧爾

阿根廷巨星梅西大放光彩，展現7度贏得國際足總金球獎（Ballon D'or）身手，多次出現令人難忘的精彩表現。35歲的梅西最能顯現他天才神技的一刻出現在4強賽對克羅埃西亞之戰，當時他巧妙轉身，騙過克國後衛格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol），助攻讓隊友射門破網，使球隊以3比0獲勝挺進冠軍戰。

●C羅心碎落淚告別最後世界盃

萄萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在小組賽首戰迦納時罰球中的，成為首位在5屆世界盃進球的男子球員。不過，37歲的C羅率隊以3比2贏了這場比賽後，就遭教練冷凍，未能先發上場。

葡萄牙挺進8強賽後，C羅在對摩洛哥之戰替補上場，未能扭轉落後局面，賽後畫面可見他落淚離開球場。

●男子世界盃足賽首見女性主裁判執法

小組賽E組德國對哥斯大黎加之戰由法國籍女裁判弗拉帕（Stephanie Frappart）主持執法，成為男子世界盃比賽首位女性主裁判。39歲的弗拉帕表現沈穩自信，哥斯大黎加教練斯瓦瑞茲（Luis Fernando Suarez）表示，這象徵這項「性別歧視的運動」邁出了重大的一步。

●日本小組賽首戰逆轉劣勢氣走德國

小組賽E組首戰開始前，德國球員摀住嘴巴抗議國際足球總會（FIFA）威脅要針對他們佩戴「同一份愛」（One Love）彩虹臂章加以懲罰。不過，這場比賽的結果更讓德國球員目瞪口呆，因為日本隊靠替補上場的堂安律和淺野拓磨接連進球，以2比1反敗為勝，場上球迷樂翻天。

●摩洛哥球迷歡慶球隊締造歷史晉4強

數以萬計摩洛哥球迷湧入阿拉伯灣國家卡達，為號稱「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）的國家隊加油，他們滿意而歸，因為摩洛哥成為首支踢進世界盃4強的非洲和阿拉伯國家。摩洛哥在16強賽經PK大戰力克西班牙以及在8強賽以1比0險勝葡萄牙，都讓球迷欣喜若狂。

●小組賽E組結局打亂世界盃情勢

小組賽E組一開始就好戲連連，德國輸給日本，西班牙則以7比0大勝哥斯大黎加，最後一晚的兩場比賽更是情勢混亂，幾乎使局面天翻地覆。德國此戰必須擊敗哥斯大黎加，而且要靠西班牙擊敗日本，才能以分組第二晉級，比賽到中場時，情勢似乎朝此劇本發展，不料到了最後卻翻盤。

日本下半場在3分鐘內連進兩球，哥斯大黎加也扭轉局面領先德國，有4分鐘的時間日本和哥斯大黎加的積分分居第一和第二，西班牙和德國看似要打包回家，但最後德國以4比2贏得比賽，救了西班牙一命，但德國自己淘汰出局。E組最後由日本和西班牙晉級16強。

●姆巴佩對波蘭之戰氣勢無人能敵

法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）在本屆賽事鞏固了他世界頂尖球員的地位，16強對波蘭之戰更展現無人能敵的氣勢。他先是製造機會讓隊友吉魯（Olivier Giroud）先下一城，接著自己大展身手連進兩球，率隊以3比1輕鬆勝出。測速儀顯示他這場比賽縱橫全場，最快速度曾達每小時35.3公里。

●喀麥隆球員神來一頂絕殺巴西 太嗨領紅牌出場

小組賽G組喀麥隆在最後一戰演出臨別好戲，靠著阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）在傷停補時階段頭頂攻進致勝球，以1比0氣走已經確定晉級的巴西。喀麥隆雖未能晉級，但因此勝成為首支在世足擊敗巴西的非洲球隊。

妙的是裁判在阿布巴卡爾脫衣慶祝完後走過去和他握手，接著亮出阿布巴卡爾本場第二張黃牌，以及兩張黃牌後換得的一張紅牌，宣布將阿布巴卡爾趕下場。

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