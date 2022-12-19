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世足賽／阿根廷終獲第3顆星 法國挑戰2連霸果然很難

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
世足賽進行22屆，巴西5座冠軍排名第1，義大利、德國4冠並列第2，阿根廷成為第4支奪下3冠的球隊。圖為阿根廷球迷在首都布宜諾斯艾利斯慶祝。 美聯社
世足賽進行22屆，巴西5座冠軍排名第1，義大利、德國4冠並列第2，阿根廷成為第4支奪下3冠的球隊。圖為阿根廷球迷在首都布宜諾斯艾利斯慶祝。 美聯社

法國今天在卡達世足賽冠軍戰失利，PK大戰不敵阿根廷，挑戰隊史第3座冠軍不成，未能成為史上第3支完成2連霸的球隊。

法國1998年以地主隊身分奪下隊史首冠，目前總教練德尚（Didier Deschamps）當時擔任隊長，他在2018年俄羅斯世足賽領軍封王，寫下球員、教練生涯都獲冠軍的罕見紀錄，不過今天輸給阿根廷，無緣成為史上第2位完成連霸的教頭。

世足賽1930年開踢，義大利曾在1934、38年封王，成為首支2連霸球隊，巴西1958、62年跟進；接下來60年出現5次單隊至少連續兩屆闖進冠軍戰，包括荷蘭（1974、78年）、西德（1982、86、90年）、阿根廷（1986、90年）、巴西（1994、98、2002年）、法國（2018、2022年），未有任何球隊能夠連拿兩屆冠軍。

從1974年世足賽起，荷蘭、西德在連續4屆賽事都獲亞軍，西德終於在1990年封王，也讓阿根廷挑戰2連霸失利，巴西則在1994、2002年奪冠，也是最近一支封王的美洲球隊，法國今天在冠軍戰輸球後，歐洲終止連4屆封王紀錄。

世足賽進行22屆，巴西5座冠軍排名第1，義大利、德國4冠並列第2，阿根廷成為第4支奪下3冠的球隊，未來終於可以在國家隊球衣繡上第3顆星星，法國、烏拉圭各兩冠，英格蘭、西班牙1冠。

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