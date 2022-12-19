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世足賽／姆巴佩猛攻3球奪下金靴獎 8球對7球險勝梅西
世界盃足球賽今天落幕，梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）在冠軍戰都有進球紀錄，兩大天王合計攻進5球，姆巴佩三度破網，在本屆賽事以8球奪下金靴獎。
阿根廷、法國首次在世足賽冠軍戰對決，兩人賽前都踢進5球，在大會進球榜並列領先；梅西開賽第23分鐘順利踢進12碼球，姆巴佩則在第80、81分鐘連續破網。
兩隊以2：2進入延長賽後，梅西第108分再度破網，一度幫助阿根廷重新領先，但姆巴佩在第118鐘又進球，最終以8球對7球擊敗同屬巴黎聖日耳曼隊的隊友梅西，生涯首座世足賽金靴獎到手。
梅西在冠軍戰開踢前，已經宣布今年將是生涯最後一次參加世界盃，「最後一舞」原本有機會抱回金靴獎，不料風雲變色，不過阿根廷在PK大戰勝出，他終於一圓冠軍夢。
姆巴佩4年前在俄羅斯世足賽攻進4球，大會進球榜並列第2，今年更上一層樓，成為隊史第2位進球王，兩屆賽 事一共踢進12球；法國傳奇球星方丹（Just Fontaine）在1958年瑞典世足賽攻進13球，保有單屆賽事最多進球紀錄，也是隊史首位進球王，64年後姆巴佩跟進。
前兩屆世足賽金靴獎得主，進球數都是6顆，包括2014年哥倫比亞前鋒羅德里格斯（James Rodriguez）、2018年英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），今年姆巴佩攻進8球，也是近5屆賽事最多。
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