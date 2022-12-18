世足賽／睽違36年期待卡達再奪金盃 阿根廷舉國沸騰

隨著卡達世足冠軍賽阿根廷對戰法國即將開踢，阿根廷各地足球迷堅信梅西將率領國家隊拿下阿根廷的第3座冠軍金盃，睽違36年後再嘗封王滋味。

法新社報導，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市中心，球迷聚集的地標方尖碑，有數十人興奮地又唱又跳，開車經過的駕駛按著喇叭，熱情回應。

22歲的拉諾斯（Franco Llanos）全身上下盛裝打扮，不但身穿藍白條紋的阿根廷隊球衣，還頭戴藍白帽，肩上披著國旗，手拿塑膠仿製的世足冠軍金盃。

44歲的狄桑卓（Carina Disanzo）則在知名的博卡區（Boca）穿著仿製的梅西（Lionel Messi）10號球衣，直說阿根廷隊「絕對」有資格贏得勝利。

「倘若我們所有人的希望成真，將會有一個盛大的派對，即使未成真，也會有盛大的派對，因為我們國家的世界一流球員打進了冠軍賽。」

布宜諾斯艾利斯放眼望去一片藍白條紋球衣，大多數人穿著仿製的梅西10號背號球衣，也有人披著國旗、臉上塗著阿根廷藍白旗圖樣，有人戴著帽子，手上拿著相關紀念物。

22歲的馬朱加（Raul Machuca）說，商家這一波大發利市。塗臉的顏料和國旗就像他在市中心工作店裡剛出爐的薄鬆餅一樣熱銷。隨著耶誕節腳步近，這對商家來說，不啻是雙重的福音。

在布宜諾斯艾利斯的部分主要幹道，市府當局還將行人穿越道漆上阿根廷隊的藍白條紋。

外國球迷也飛來阿根廷湊熱鬧。

來自英國的27歲葛威特（Josh Gwilt）和28歲雷希（Greg Layhe）原本正在巴西旅遊，但臨時起意改變行程，轉赴布宜諾斯艾利斯。

葛威特說：「當你來到南美，一定要看進入世足決賽的阿根廷。」他穿著仿製的阿根廷隊門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）球衣。

穿著仿製梅西球衣的雷希則說，鑑於英格蘭和阿根廷在場內場外的歷史情仇，穿著阿根廷隊的球衣，一部分是為了保險起見。

即便如此，他還是力挺阿根廷隊，尤其是梅西。梅西各種足球獎盃都得過，獨缺世足冠軍金盃。

雷希說：「我們都希望他抱走金盃，即使和我們聊過天的一些法國球迷也天人交戰，畢竟這是他足球生涯的完美句點。我覺得他是史上最偉大的球員，奪下金盃是應該的。」

來自波多黎各的情侶歐羅諾茲（Lilly Oronoz）和希柯拉（Antonio Secola）特地飛到阿根廷。

希柯拉表示：「我們拉丁美洲人非常團結，大家都挺梅西，都挺阿根廷。這是一股熱情，我們很有熱情，並且堅信他們會贏。」

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