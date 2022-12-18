世足賽／英格蘭8強止步 媒體：教頭有意續任拚歐洲盃
根據包括天空體育新聞在內的多家英國媒體今天報導，英格蘭總教練邵斯蓋特打算執掌兵符到2024年歐洲國家盃足球賽（European Championship）結束。
根據天空體育新聞（Sky Sports）報導，52歲的索斯蓋特（Gareth Southgate）將在耶誕節前通知英格蘭足球總會（English Football Association, FA）有關他的決定。
路透社聯絡英格蘭足球總會，但英足總拒絕評論。
英格蘭在卡達世界盃8強賽事中，以1比2輸給法國而遭到淘汰。
索斯蓋特在世界盃落敗後，被問到他在英格蘭隊的未來時告訴媒體：「每當我結束這些比賽時，需要時間做出正確決定。在情感上，總會有許多不同的感受。」
索斯蓋特過去帶領英格蘭打進2018年世界盃4強，並在2021年打進被延後的2020年歐洲國家盃冠軍賽，他在2021年11月簽下任期到2024年底為止的新合約。
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