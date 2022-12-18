世足賽／上屆成功命中「海豚哥」又發功了 牠選法國冠軍

上屆世足賽成功預測法國奪冠的美國佛州海洋水族館的「海豚哥」尼古拉斯（Nicholas），再次被安排預測今年世足賽冠軍隊，在水下放了法國與根廷兩隊國旗，最後尼克拉斯游向了法國，預測法國將衛冕成功。

從2017年以來，佛州克利爾沃特海洋水族館的尼克拉斯一直在做體育預測，據館方提出的數據，牠在26次嚐試中有16次正確地選出了獲勝者，準確率為61.5%，館方還提出完整的預測結果。

最近一次是牠正確地選擇了太空人隊在2022年世界大賽中擊敗費城人隊。館方表示，牠是透過鼻子碰觸要選隊伍的旗子。

尼古拉斯是2002年開使進駐克利爾沃特海洋水族館，當初在海邊受傷被發現時，身體有百分之36受到了二度至三度燙傷，牠的母親也一起被發現也受到嚴重燙傷，不久後，母便過世留下尼克拉斯成為孤兒。由於從小在水族館長大，沒有學習到野外求生技巧下，牠將成為水族館永久居民，不會進行野放。

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