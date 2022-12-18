世足賽／讚梅西是最強球員 羅納迪諾：他能踢到50歲

巴西傳奇球星羅納迪諾（Ronaldinho）表示，將率阿根廷在2022卡達世界盃足球賽與法國爭冠的梅西（Lionel Messi），是全球最佳的足球員，能一直踢到50歲。

35歲的梅西在本屆世界盃已攻進5球，在世界盃累計攻進11球超越巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），成為阿根廷隊史在世界盃進球最多的球員。

法國「團隊報」（L'equipe）今天報導，在法國矢志成為60年來第一支在世界盃成功衛冕的球隊之際，梅西則是挑戰生涯首冠的最後機會，期盼在世界盃的「最後一舞」中，以冠軍為他璀璨的生涯再添光彩。

羅納迪諾曾與巴西在2002年日韓世界盃奪冠，也曾與梅西一起在巴塞隆納踢球，他對梅西如今還能有這樣的頂級水準演出並不意外。

羅納迪諾說：「這個水準，對梅西來說蠻正常，不是嗎？」

「他多年來一直是全世界最好的球員，這是他最後一次踢世界盃，我相信他會全力爭冠。」

羅納迪諾表示，因為梅西具有他人沒有的許多素質，「我覺得他能踢到50歲」。

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