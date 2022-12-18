世足賽／美國踢出驚奇 破除「關起門自己玩」笑柄

今年世足賽美國隊換血成功，年輕陣容踢出驚奇，放眼4年後享主場優勢，更上層樓希望無窮，也漸漸洗刷外人對美國成見：號稱運動強國但常「關起門來自己玩」。

美式足球、籃球、棒球三大運動是美國人最自豪的國民娛樂，根據華盛頓郵報民調，這三項排名美國人最愛觀賞的運動前三名，依序為36%、12%和11%，正好都是在美國發明的運動。

美國人最愛觀賞的運動第四名，就是最近由於世界盃炒熱氣氛的足球，在這份5月進行的民調上有8%的觀賞偏好。這比例看似不高，但已是歷年高點，20年前喜愛觀賞足球的人口在美國占2%。

隨著美國男子足球國家隊（US Men's NationalTeam，簡稱USMNT）在本屆世界盃踢出亮眼表現，加上2026年美國將與加拿大、墨西哥聯合主辦世界盃，美國喜愛足球的人口可望向上攀，緊追其他主流運動。

美國隊在本屆卡達世界盃，小組賽先踢和威爾斯、英格蘭，接著1比0打敗伊朗，晉級淘汰賽之後，1比3不敵荷蘭，最終16強止步。

「華盛頓郵報」球評布魯爾（Jerry Brewer）評論這屆美國隊表現，憑著大會第二年輕的陣容，踢出耳目一新的球賽，他認為這場16強落敗不是終點，而是光明未來的起點，代表2018年之後換血政策成功。

這篇球評表示，美國隊本屆世足表現，顯示國家隊正在培養新一代人才，打造更細膩的球風，證明「在男子足球界，美國隊不再是別人眼中的笑柄」。

他進一步指出，「美國正在調整自身，以符合世界其他地方的玩法，而不是硬要把美國運動文化變成國際賽事」。

2018年世界盃，美國隊沒有打進會內賽，但那次在資格賽的失敗促成之後大幅換血，由現任總教練柏哈特（Gregg Berhalter）主持重建。許多本屆主力戰將都是在2018年之後首次獲得徵召，拉上成年組國家隊。

美國媒體觀察，如果4年前俄羅斯世界盃美國隊在資格賽過關進入會內賽，就不會有那次大換血，本屆活躍在賽場上的亞當斯（Tyler Adams）、麥肯尼（Weston McKennie）、普里希赫（Christian Pulisic）可能就沒有本屆世界盃經驗。

年僅23歲的美國隊長亞當斯在16強賽敗給荷蘭後的感言反映了這支隊伍持續進化的狀態。

亞當斯說：「首先當然是很挫折。這是很久以來，人們第一次會說『哇這支球隊不太一樣』。過去3年來，走過這麼多的起起伏伏，我們繳出這4場的表現，會給人們對這支隊伍的未來有些期待。」

亞當斯為隊友的表現感到驕傲，認為這支美國隊證明了跟世界一流隊伍交手時，有能力與之抗衡，而在2026年北美世界盃，這批年輕人的目標就是把潛力化為實力。

亞當斯說：「潛力就只是潛力。但如果我們用正確的方法將它發揮到極致，2026年我們可以有所做為。」

24歲的中場球員麥肯尼（Weston McKennie）說：「4年前，我們懷抱一個共同目標，我們的使命就是要改變全世界對美國足球的看法。我認為在這次世界盃我們重新找回信心，找回世界對美國足球的尊重。」

從年紀看來，這支美國隊大部分主力球員到2026年都還不到30歲。他們不僅帶著本屆世界盃經驗往前走，而且這批球員分散在歐洲踢球，到時候又累積4年職業經驗，其中有的人可能有機會參與歐洲冠軍聯賽（歐冠盃）決賽這種大場面。

後衛耶德林（DeAndre Yedlin）強調這次大賽經驗的可貴，特別是失敗的經驗。

耶德林說：「對團隊最重要一件事是，體會到在世界盃輸球是什麼樣的感覺。接著往下個階段邁進，大多數成員下屆仍會一起拚戰。到時候就是不同局面了。因為這群人知道，花費這麼多心力，最終卻失敗是什麼感受。這種感覺能夠刺激未來的成功。」

美國媒體觀察到，這支美國隊年輕、持續累積經驗之外，另一優勢是團隊士氣的凝聚。總教練柏哈特接掌球隊以來，成功把這一群年輕球員拉在一起，營造出隊友即家人的氣氛，球風以快樂踢球為目標。

靠著國家隊在本屆世界盃踢出新氣象，各界看好4年後美國擔任主辦國，成績更上層樓，也拉抬足球在美國的人氣。

有線電視新聞網CNN報導，美國足球近年藉由女子國家隊在世界盃連兩屆奪冠，加上男子隊在本屆世界盃吸引目光，目前全美高中生踢足球人數達80萬人，距離最受歡迎的美式足球只剩20萬人的差距。

2026年由美墨加三國合辦的世足賽，將是史上規模最大的世足賽，除了會內賽隊伍從現有32隊擴大為48隊，比賽場地遍及北美洲16個大城市，總共80場賽事當中有60場在美國舉行。

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