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世足賽／法國、阿根廷冠軍戰C羅挺誰？ 關鍵在於「她」

中央社／ 杜哈18日綜合外電報導
C羅。 路透社
C羅。 路透社

葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽已遭淘汰，但陣中的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）仍關心著誰能奪冠，而從他的發言來看，他似乎較挺阿根廷

C羅到底支持哪一隊在世界盃奪冠，是許多人想知道的問題。由於C羅一直以來的「死對頭」梅西（Lionel Messi）隸屬阿根廷隊，理論上他應該會挺法國隊勝出。

但在社群媒體流傳的一段影片顯示，C羅強調他「愛」阿根廷及該國民眾。而這背後原因很簡單，他的女友羅德里格斯（Georgina Rodriguez）是阿根廷人，他支持阿根廷隊是很合理的。

他解釋說：「很多人都不知道我的女友是阿根廷人，其實他是阿根廷、西班牙的混血。也許很多人覺得我不喜歡阿根廷，但其實我很愛阿根廷。」

2022卡達世界盃冠軍賽將於台灣時間18日晚間11點登場，由南美洲勁旅阿根廷對上衛冕軍法國。

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