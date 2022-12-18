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世足賽／法國、阿根廷爭冠 梅西最後一舞盼完美收場

中央社／ 台北18日電
梅西（Lionel Messi）。 美聯社
梅西（Lionel Messi）。 美聯社

卡達世界盃足球賽冠軍戰今晚11時將登場，尋求衛冕的法國將挑戰60年以來首支連霸隊伍，而獲獎無數的梅西生涯獨缺世界盃冠軍，在世足最後一舞，將率阿根廷拚隊史第3冠。

2022年卡達世界盃足球賽今晚將展開重頭戲，冠軍戰由法國迎戰阿根廷，法國隊前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）將在場上對決阿根廷球星梅西（Lionel Messi），而兩人在法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）是隊友，世界盃在冠軍戰相遇，註定只有一人能如願抱走金盃。

姆巴佩、梅西不但要各自為球隊爭冠，個人獎項也競爭激烈，兩人在進球排行榜同以5球並列領先，都是金靴獎、金球獎熱門人選。

阿根廷、法國世界盃小組賽分別在C組、D組，阿根廷小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯後，之後越走越穩，法國則憑藉著攻防兩端完整戰力，連2年闖進決賽，將挑戰自1962年以來首支在世界盃連霸的隊伍，而歷史上也僅義大利、巴西曾辦到。

不過，法國4強賽對戰摩洛哥時，中場拉比奧（Adrien Rabiot）和後衛烏帕梅卡洛（Dayot Upamecano）都因出現類流感症狀而缺陣，近期又有球員出現症狀，儘管陸續歸隊訓練，但能否完全發揮戰力，仍考驗法國總教練德尚（Didier Deschamps）調度能力，他表示，「有些無法預計的狀況，我們必須盡量去控制它，會盡最大努力進行預防措施。」

梅西生涯5度叩關世界盃，他日前已預告，這次他最後一次參加世界盃，而他生涯曾7度獲得金球獎榮耀，還曾拿下6座歐洲金靴獎，手握奧運冠軍的他，生涯獨缺世界盃金盃，不少球迷都引頸期盼，梅西在世界盃最後一舞能以完美收場。

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