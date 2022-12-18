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世足賽／金球獎魔咒難解 梅西、姆巴佩有望破除

中央社／ 杜哈18日綜合外電報導
姆巴佩與梅西是本屆世足賽金球獎的熱門人選。 法新社
姆巴佩與梅西是本屆世足賽金球獎的熱門人選。 法新社

世界盃金球獎是頒給當屆比賽的最佳球員，但過去得獎者多像中了「魔咒」而與冠軍無緣，不過2022卡達世界盃足球賽的潛在得獎者，包括梅西姆巴佩、格里茲曼都可望破除魔咒。

以下是曾獲世界盃金球獎（World Cup GoldenBall），當時卻無緣高舉大力神盃的球員：

●巴西前鋒羅納度（Ronaldo）

1998年法國世界盃時，羅納度拿下金球獎，但巴西以0比3不敵法國，無緣冠軍。

●德國門將卡恩（Oliver Kahn）

2002年日韓世界盃時，卡恩靠著他優異的撲救拿下金球獎，並讓自己的知名度大開。但由他獲獎當時有些爭議，因為羅納度在冠軍賽表現精采，單場獨進兩球，其中一次還是在卡恩發生失誤後攻進的。

●法國中場席丹（Zinedine Zidane）

2006年德國世界盃時，席丹靠優異表現獲獎，但法國在冠軍賽的PK大戰後敗給義大利。而那次席丹最讓人印象深刻的時刻，是他因不滿對手馬特拉吉（Marco Materazzi）的垃圾話，而使出「頭錘」攻擊馬特拉吉，因此被罰出場並告別比賽。

●烏拉圭前鋒佛蘭（Diego Forlan）

2010年南非世界盃時，佛蘭攻進5球都對球隊發揮關鍵作用，他們差點踢進決賽並獲得隊史第3座世界盃冠軍，但最終只以第4名作收。

阿根廷前鋒梅西（Lionel Messi）

2014年巴西世界盃時，梅西遭遇他生涯至今最大的挫敗之一，因為高齊（Mario Gotze）率德國在世界盃奪冠，不過金球獎能稍微給他些安慰，只不過當時許多人認為，這個獎應該頒給德國球員。

●克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）

2018年俄羅斯世界盃時，儘管法國奪冠，陣中的姆巴佩（Kylian Mbapp）、格里茲曼（AntoineGriezmann）、博格巴（Paul Pogba）表現也十分出色，但莫德里奇卻獲得金球獎，這在賽前是許多人無法想像的。

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