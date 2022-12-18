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世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞2：1擊敗摩洛哥奪季軍

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世足賽／知名度增有利出口 冠軍國將迎短暫經濟紅利

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
阿根廷對戰法國的世足賽決賽，預計全球一半的人口將觀看。（路透）
阿根廷對戰法國的世足賽決賽，預計全球一半的人口將觀看。（路透）

阿根廷對戰法國的世足賽決賽，預計全球一半的人口將觀看，但無論最終是哪一國捧起大力神盃，都可能只為經濟帶來短暫的紅利，有如攝取大量糖份之後產生興奮感的高糖效應，很快便會消退。

根據薩里大學經濟學院博士後研究員梅洛（Marco Mello） 近期發表的文章，世足賽冠軍國的經濟成長率，通常會在比賽結束後的兩個季度額外增加0.25個百分點。

直覺上會認為，這是因為該國欣喜若狂的民眾，賽後連續幾天、乃至數周擠滿酒吧和餐廳，而企業老闆感染上該國足球選手的信心和活力，進行過去未曾嘗試的大膽投資。

但這篇文章指出，冠軍隊所屬國家的經濟之所以成長，主要是受出口提振，而非國內消費或投資所致。因為贏球有助該國提高國際知名度。

例如，巴西奪得2002年世足賽冠軍後，讓該國外銷大幅增加。

梅洛認為，在今年兩支躋身冠軍賽的隊伍中，出口情況和巴西類似的阿根廷，更有機會獲得提振，「若這兩國有一個會受惠，如同當年的巴西，那會是阿根廷，而不是法國」，「法國奪冠的影響可能沒那麼顯著，因為它是上屆冠軍，所以不那麼令人意外」。

先前研究指出，在世足賽這個全球最大體育賽事取得成功能促進經濟成長，光是闖進四強，就能帶動出口和促進貿易多元化。這對今年意外殺進半決賽的摩洛哥來說，是個好消息，克羅埃西亞也是如此，但程度上有所不及，畢竟摩洛哥是首次晉級世足賽四強的非洲球隊。

儘管如此，無論是哪支決賽隊伍，他們國家如今的經濟情勢並不樂觀。法國因能源危機和罷工浪潮而陷入困境；阿根廷的通膨年增率逼近100%，而且正遭受乾旱之苦，明年農作物出口可能減少。

梅洛表示，歷史經驗顯示，先前就存在的經濟問題，可能限縮世足賽獲勝帶來的經濟效益。

例如，奪得2010年世足賽冠軍的西班牙，該國當時陷入主權債務危機，因此獲益看來就不大。

梅洛亦指出，另外一個影響因素是，今年卡達世足賽是在北半球的冬季舉行，有別於前幾屆的時間點，也可能也會改變奪冠的經濟效益。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

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