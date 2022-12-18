世足賽／世足今爭冠 卡達成大贏家

世界盃足球賽冠軍賽18日將開打，對爭奪冠軍的阿根廷和法國隊來說，這將是為兩隊的超級巨星梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）爭取在足球史上留名的一場比賽，但無論哪一隊獲勝，最後的大贏家都會是東道主卡達。

華爾街日報報導，早在贏得2022年世足賽主辦權後不久，卡達就已決定用心投入足球界。

該國的主權財富基金在距離巴黎香榭大道不遠處找了個地方設點，並挑選了支足球隊做為其體育投資的旗艦標的。這支球隊就是巴黎聖日耳曼（PSG），卡達計劃讓該球隊變成足球版的大聯盟洋基隊。

沒想到11年後，舉辦世足賽和投資PSG這兩件事，竟為這個石油小國創造出超乎想像的瘋狂奇觀：在沙漠中舉行的這場世足賽決賽兩支對戰球隊，將由旗下豪門PSG球隊陣容內最知名的兩位球星，35歲的梅西和24歲的姆巴佩分別領銜，上演PSG同隊隊友帶領不同國家隊伍在世足決賽爭冠的戲碼。

在這屆以前從未出現在世界盃球場上的卡達，透過這場決賽吸納了數十年的足球遺產。阿根廷和衛冕軍法國隊共踢進過八次冠軍賽，兩隊各擁有兩次冠軍頭銜。

對阿根廷的梅西來說，獲得世界盃冠軍將是他定義時代的職業生涯的最高成就；對法國的姆巴佩而言，這將代表他在24歲前就得到兩次世界杯冠軍頭銜，達成了過去只有巴西球王比利才達到過的境界。

無論最後是哪一隊獲勝，他們兩人間都將有一人會創造歷史，但幾周後他們都將回到巴黎的PSG，並為卡達效力。

本屆世界盃的要求比以往多數比賽還高。由於卡達的高溫，本屆比賽時間從傳統的夏季移到了11月，導致整個賽程變得史無前例緊迫。受傷球員從離開俱樂部到加入國家隊間大多只有一周時間養傷。進入決賽的隊伍須在27天內踢完七場比賽。

因此，球員陣容最具深度的法國和阿根廷會踢入決賽並非巧合。阿根廷能在首場輸給沙烏地阿拉伯後換掉五名先發球員並重回軌道，第三場比賽才成為先發球員的艾瓦雷茲，在對上克羅埃西亞的準決賽中攻進致勝兩分。

法國隊教頭德尚臨時找來穆亞尼取代受傷的重要射手恩昆庫時，法國隊已入住卡達飯店。

穆亞尼在對上摩洛哥的準決賽中替補上場，僅上場44秒就為球隊貢獻第二分。

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