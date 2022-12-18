快訊

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞2：1擊敗摩洛哥奪季軍

世足賽／世足今爭冠 卡達成大贏家

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
阿根廷前鋒梅西（Lionel Messi，左圖）即將與法甲PSG隊友、法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe，右圖）在世界盃足球賽決賽爭冠。（歐新社）
阿根廷前鋒梅西（Lionel Messi，左圖）即將與法甲PSG隊友、法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe，右圖）在世界盃足球賽決賽爭冠。（歐新社）

世界盃足球賽冠軍賽18日將開打，對爭奪冠軍的阿根廷和法國隊來說，這將是為兩隊的超級巨星梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）爭取在足球史上留名的一場比賽，但無論哪一隊獲勝，最後的大贏家都會是東道主卡達。

華爾街日報報導，早在贏得2022年世足賽主辦權後不久，卡達就已決定用心投入足球界。

該國的主權財富基金在距離巴黎香榭大道不遠處找了個地方設點，並挑選了支足球隊做為其體育投資的旗艦標的。這支球隊就是巴黎聖日耳曼（PSG），卡達計劃讓該球隊變成足球版的大聯盟洋基隊。

沒想到11年後，舉辦世足賽和投資PSG這兩件事，竟為這個石油小國創造出超乎想像的瘋狂奇觀：在沙漠中舉行的這場世足賽決賽兩支對戰球隊，將由旗下豪門PSG球隊陣容內最知名的兩位球星，35歲的梅西和24歲的姆巴佩分別領銜，上演PSG同隊隊友帶領不同國家隊伍在世足決賽爭冠的戲碼。

在這屆以前從未出現在世界盃球場上的卡達，透過這場決賽吸納了數十年的足球遺產。阿根廷和衛冕軍法國隊共踢進過八次冠軍賽，兩隊各擁有兩次冠軍頭銜。

對阿根廷的梅西來說，獲得世界盃冠軍將是他定義時代的職業生涯的最高成就；對法國的姆巴佩而言，這將代表他在24歲前就得到兩次世界杯冠軍頭銜，達成了過去只有巴西球王比利才達到過的境界。

無論最後是哪一隊獲勝，他們兩人間都將有一人會創造歷史，但幾周後他們都將回到巴黎的PSG，並為卡達效力。

本屆世界盃的要求比以往多數比賽還高。由於卡達的高溫，本屆比賽時間從傳統的夏季移到了11月，導致整個賽程變得史無前例緊迫。受傷球員從離開俱樂部到加入國家隊間大多只有一周時間養傷。進入決賽的隊伍須在27天內踢完七場比賽。

因此，球員陣容最具深度的法國和阿根廷會踢入決賽並非巧合。阿根廷能在首場輸給沙烏地阿拉伯後換掉五名先發球員並重回軌道，第三場比賽才成為先發球員的艾瓦雷茲，在對上克羅埃西亞的準決賽中攻進致勝兩分。

法國隊教頭德尚臨時找來穆亞尼取代受傷的重要射手恩昆庫時，法國隊已入住卡達飯店。

穆亞尼在對上摩洛哥的準決賽中替補上場，僅上場44秒就為球隊貢獻第二分。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／梅西多年征戰獲獎無數 歷史定位只差世足金盃

世足賽／阿根廷法國世足爭金盃 球迷必看4大焦點

世足賽／馬西尼亞克為冠軍戰執法 梅西恐忐忑不安

世足賽／曾受梅西指導 法國登貝萊：決賽不帶個人情緒

相關新聞

世足賽／知名度增有利出口 冠軍國將迎短暫經濟紅利

阿根廷對戰法國的世足賽決賽，預計全球一半的人口將觀看，但無論最終是哪一國捧起大力神盃，都可能只為經濟帶來短暫的紅利，有如...

世足賽／世足今爭冠 卡達成大贏家

世界盃足球賽冠軍賽18日將開打，對爭奪冠軍的阿根廷和法國隊來說，這將是為兩隊的超級巨星梅西（Lionel Messi）和...

煮茶論戰／兩隊五五波 法陷場外風波

場內重要，場外更重要，今年世界盃足球賽冠軍戰由阿根廷與法國兩隊交手，數據面來看，法國雖領先但差距不大，還有場外風波纏身，...

世足賽／紀錄被破不介意 阿根廷戰神評梅西：他很飢渴

阿根廷35歲梅西（Lionel Messi）在卡達世足賽踢進5球、3次助攻，表現非凡，生涯世界盃進球數獨居隊史第一，紀錄...

世足賽／對付梅西有解？沙國主帥透露2點秘訣

作為卡達世界盃足球賽至今唯一擊敗過阿根廷的隊伍，沙烏地阿拉伯教頭勒納爾（Herve Renard）分享對付梅西的兩點秘訣...

世足賽／決賽黃牛票 一張逾台幣12萬元

卡達世界盃冠軍賽一票難求，熱切想為本國隊伍加油的阿根廷球迷近日在世足賽地主國卡達首都杜哈一家飯店外群聚，要求阿根廷足球協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。