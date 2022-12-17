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世足賽／法國主帥坦承球迷偏愛阿根廷 盡全力拚世足金盃

中央社／ 杜哈17日綜合外電報導
法國總教練德尚表示，他知道多數中立人士都希望阿根廷贏得世界盃冠軍。路透社
法國總教練德尚表示，他知道多數中立人士都希望阿根廷贏得世界盃冠軍。路透社

法國總教練德尚表示，他知道多數中立人士都希望阿根廷贏得世界盃冠軍，讓梅西以完美結局告別這場足壇最大盛事。事實上，德尚甚至相信，一些法國民眾也這麼指望。

英國「每日快報」（Daily Express）等媒體報導，德尚（Didier Deschamps）指出：「我知道，全世界許多人，甚至可能有部分法國民眾，都希望梅西（Lionel Messi）贏得世界盃。但我們將盡一切努力，實現我們的目標。」

德尚不介意成為可能掃興的人，而且明白法國隊人氣不是很高。他表示：「我時常有那種感覺，但就算孤立我也覺得很好，那不會令我感到困擾。」

他提及：「阿根廷總是獲得許多支持。但我們也會有法國球迷。大多數球迷將可能支持阿根廷，因為他們是阿根廷人，或是將力挺那支球隊。」

德尚還說：「但我們的對手不在群眾中，他們是我們在場上面對的球隊，他們實力夠強，值得我們擔心。」

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