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世足賽／梅西多年征戰獲獎無數 歷史定位只差世足金盃

中央社／ 杜哈17日綜合外電報導
阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點。美聯社
阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點。美聯社

阿根廷巨星梅西即將在卡達世界盃足球賽為個人生涯的世足賽之旅畫下句點，多年來已斬獲琳瑯滿目獎項的他，如今只差一座冠軍金盃「大力神盃」，就能奠定他的歷史地位。

法新社報導，梅西（Lionel Mess）職業生涯已獲得37座足球俱樂部冠軍獎盃、7座金球獎（Ballon d'Or）及6座歐洲金靴獎（European Golden Boot），外加1座美洲盃（Copa America）冠軍和1面奧運金牌，以及一連串可能永遠無法打破的進球和統計紀錄。

今年35歲的梅西在他18年職業生涯期間，一再斬獲各大榮譽，目前顯然只差世界盃冠軍這個獎項，而他在18日世足決賽有望以阿根廷國家隊隊長身分，填補他生涯履歷中最後一個缺憾。

對於最狂熱的梅西支持者而言，阿根廷若能在世足決賽扳倒法國，將能平息關於他在足球界最偉大球員中排名的辯論。

迄今為止，梅西的生涯成就已使他有權與巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）、阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）、西班牙傳奇迪史特法諾（Alfredo Di Stefano）及荷蘭巨星告魯夫（Johan Cruyff）相提並論。

梅西在18日贏得世界盃能否使他超越上述偉大球星？有些人認為是的，其他人則認為他早已獨一無二。

梅西展現精湛球技，率阿根廷在4強賽3比0擊敗克羅埃西亞後，阿根廷國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）評論說：「我會毫不懷疑地說：他是史上最佳球員。」

前英格蘭隊隊長席瑞爾（Alan Shearer）指出，他長期以來都把梅西的同袍馬拉度納視為史上最佳球員，因為他曾在1986年墨西哥世界盃奪冠。

席瑞爾告訴英國廣播公司（BBC）：「如果梅西在此（卡達世界盃）贏得這個獎項，我將會改變觀點。」

1986年在馬拉度納助攻下為阿根廷攻進致勝球擊敗西德奪冠的布魯恰卡（Jorge Burruchaga）認為，梅西已是當代最偉大球員，唯有「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）能媲美，不需要與前輩球星相較。

布魯恰卡告訴法新社：「無論輸贏，梅西的地位都不會高於或低於馬拉度納，不論發生甚麼事，梅西都將名留青史。」

「過去70年有5名球員被視為全球最佳—迪史特法諾、告魯夫、比利、馬拉度納及梅西。梅西在名單上，不管他有沒有贏得世界盃。但我希望他贏。」

世足球星 卡達世足

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