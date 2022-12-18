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世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞2：1擊敗摩洛哥奪季軍

世足賽／決賽黃牛票 一張逾台幣12萬元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
阿根廷踢進冠軍戰。支持者指出，此戰最低價門票在黑市每張可賣到4000美元（約新台幣12萬3000元）以上。 新華社
阿根廷踢進冠軍戰。支持者指出，此戰最低價門票在黑市每張可賣到4000美元（約新台幣12萬3000元）以上。 新華社

卡達世界盃冠軍賽一票難求，熱切想為本國隊伍加油的阿根廷球迷近日在世足賽地主國卡達首都杜哈一家飯店外群聚，要求阿根廷足球協會協助他們取得冠軍賽門票。在黑市，本屆世界盃最終戰的黃牛票價格已經飆上了4,000美元（約新台幣12.3萬元）以上。

布宜諾斯艾利斯時報報導，在16日，數十球迷在國際足球總會位於杜哈市中心的官方售票中心等候長達六個小時，此前有傳言說，將額外提供阿根廷隊迎戰上屆冠軍法國隊的決賽多達10,000張門票。

中央社引述外媒報導，在18日冠軍賽來臨前，觀賽氣氛日益狂熱。支持者指出，此戰最低價門票在黑市每張可賣到超過4,000美元。

大批球迷為此聚集在阿根廷足球協會人員在杜哈下榻的飯店外，他們前晚還與阿國足協官員爭吵。有些球迷手舉標語牌，寫著「阿根廷足球協會請給我們門票」。阿根廷足協最後同意，接見代表球迷的三人。

杜哈最大賽場盧塞爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium）約可容納88,900人，據報現已抵達卡達的阿根廷人逾三萬人。許多人是借錢前來卡達，只為觀看巨星梅西（Lionel Messi）最後一次為贏得世足冠軍而拚搏。

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