快訊

今晚明晨下探6度「降雪機率最高」 明雨勢趨緩各地多雲到晴

獨／這場婚宴冠蓋雲集…高虹安交保後首露面 藍綠黃政治人物都同場

世足賽／法國足協包機邀名宿觀看決賽 席丹拒絕邀請

中央社／ 記者龍柏安台北17日電
席丹卻拒絕法國足協的邀請，不會到卡達現場為法國加油。 美聯社
席丹卻拒絕法國足協的邀請，不會到卡達現場為法國加油。 美聯社

「高盧雄雞」法國明天將挑戰隊史第3座世界盃冠軍與賽史近60年來首支締造連霸的球隊，法國足協大手筆包機邀請前國家隊名將現場見證歷史，沒想到席丹卻拒絕邀請。

2022卡達世界盃壓軸冠軍賽，將於台灣時間明天深夜11時開踢，將由衛冕軍法國迎戰由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷。

連兩屆世界盃闖進決賽的法國，尋求成為自1962年巴西後，首支在世界盃完成連莊的球隊，而法國足協則願意提供一切協助，助法國隊完成登頂。

法國媒體RMC Sport報導，法國足協已包下專機，將載著國家隊名宿包括戈武（Sidney Govou）、前國家隊總教練勒梅爾（Roger Lemerre）等人一起飛往卡達觀賽。

不過前法國隊陣中的傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）卻拒絕法國足協的邀請，屆時他將不會出現在盧塞爾體育場（Lusail Stadium）的看台上，替自家球隊鼓掌歡呼。

至於其他名將如亨利（Thierry Henry）等人，若非身負其他任務，要不然就早已人在卡達。

雖然席丹拒絕出席決賽的理由並未曝光，不過外媒認為，席丹原是法國下一任國家隊總教練的熱門人選，不過隨著法國隊踢進本屆決賽，法國足協也願意再給現任總教練德尚（Didier Deschamps）一些時間，讓他決定是否要繼續執掌國家隊兵符，這或許是席丹不願去現場觀賽的原因之一。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／曾受梅西指導 法國登貝萊：決賽不帶個人情緒

世足運彩／梅西幾乎自帶1球法國難贏 看好阿根廷不敗受讓

世足賽／冠軍戰就看上半場？阿、法各有數據支持

世足賽／阿根廷主帥貼心安排 梅西國家隊「枕邊人」回歸！

相關新聞

世足賽／對付梅西有解？沙國主帥透露2點秘訣

作為卡達世界盃足球賽至今唯一擊敗過阿根廷的隊伍，沙烏地阿拉伯教頭勒納爾（Herve Renard）分享對付梅西的兩點秘訣...

世足賽／紀錄被破不介意 阿根廷戰神評梅西：他很飢渴

阿根廷35歲梅西（Lionel Messi）在卡達世足賽踢進5球、3次助攻，表現非凡，生涯世界盃進球數獨居隊史第一，紀錄...

煮茶論戰／季軍賽雙盾對撞 格子軍體力有隱憂仍看好贏1球

世界盃足球賽開始前，預測Ｆ組情勢看好比利時和克羅埃西亞出線、摩洛哥被淘汰，結果摩洛哥分組冠軍，最終還踢滿七場比賽，真的讓...

世足賽／法國足協包機邀名宿觀看決賽 席丹拒絕邀請

「高盧雄雞」法國明天將挑戰隊史第3座世界盃冠軍與賽史近60年來首支締造連霸的球隊，法國足協大手筆包機邀請前國家隊名將現場...

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

2022年卡達世界盃足球賽將於18日告終，下屆賽事將於2026年由美國、墨西哥和加拿大合辦，預期會比卡達世足賽的規模更為...

世足賽／有季軍戰可踢 摩洛哥教頭嘆像安慰獎

摩洛哥在2022卡達世界盃足球賽4強賽不敵法國，無緣冠軍戰，接下來將與克羅埃西亞爭季軍。摩洛哥總教練雷格拉吉（Walid...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。