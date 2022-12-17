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世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

中央社／ 多倫多16日綜合外電報導
2022年卡達世界盃足球賽將於18日告終，下屆賽事將於2026年由美國、墨西哥和加拿大合辦，預期會比卡達世足賽的規模更為盛大。 新華社
2022年卡達世界盃足球賽將於18日告終，下屆賽事將於2026年由美國、墨西哥和加拿大合辦，預期會比卡達世足賽的規模更為盛大。 新華社

2022年卡達世界盃足球賽將於18日告終，下屆賽事將於2026年由美國、墨西哥和加拿大合辦，預期會比卡達世足賽的規模更為盛大，會有更多場比賽和更多球迷到場，以及更多啤酒。

路透社報導，國際足球總會（FIFA）當年決定讓面積僅相當於美國康乃狄克州的卡達主辦2022年世足賽，一度引起爭議，而2026年賽事將是另一個極端，由3國聯合主辦，橫跨3個時區，參賽隊伍也將從32隊擴大到48隊。

墨西哥和美國分別曾於1986年和1994年主辦世足賽，當時都只有24隊參加。

美國、加拿大和墨西哥共有16個城市舉辦比賽，後勤規模將十分驚人，而這還不計48支隊伍所需的訓練基地。

卡達世足賽在北半球的冬季舉行，是為了避開夏季酷熱。2026年世足賽將回歸傳統於夏季登場，80場比賽中，將有60場在美國舉行，包括8強賽、4強賽和決賽。

美國共有11個城市舉行比賽，包括紐約和洛杉磯。

在墨西哥，舉辦比賽的城市有墨西哥市（MexicoCity）、瓜達拉哈拉（Guadalajara）和蒙特雷（Monterrey）；在加拿大則有多倫多和溫哥華。

大批移工在卡達受到的待遇，以及卡達對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）權益的態度，不時讓本屆世足賽蒙上陰影，但國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）盛讚球場上的表現，將今年的小組賽描述為歷來最精采。

現行制度是將32隊分為8組、每組4隊，但這種模式可能於2026年廢棄，因為國際足球總會正考慮在賽事第一階段分成16組、每組3隊。

卡達世足賽有32隊參加，在29天內踢完64場比賽。目前規劃的2026年世足賽則將在32天內舉辦80場比賽；如果每組有4隊，將有104場比賽，賽期至少得延長一週。

曾獲世界盃冠軍的德國退役足球員克林斯曼（Juergen Klinsmann）說，參賽隊伍愈多，驚喜也就愈多，沙烏地阿拉伯在本屆世界盃小組賽第一戰擊敗阿根廷就是一例。

克林斯曼目前在國際足球總會技術研究小組任職，他在卡達告訴媒體：「我們會在（2026年）賽事看到更多來自非洲和亞洲的驚喜。」

比賽愈多，意味著電視轉播權利金也更豐厚，由於世足賽替國際足球總會帶來約90%收入，這對總會高層是很大的誘惑。

國際足球總會上月表示，卡達世足賽替總會賺進75億美元權利金和贊助收入，比2018年俄羅斯世足賽多了10億美元。

幾乎可以肯定的是，百威啤酒公司（Budweiser）作為世足賽的官方贊助啤酒商，應該會對2026年寄予厚望。在今年世足賽開踢前數日，卡達官員才決定比賽場館不得賣酒。

卡達是第一個主辦世足賽的保守穆斯林國家，嚴格限制飲酒，要在卡達找到啤酒或其他酒類已很不容易，就算有，也價格不菲。

可以想見，到了2026年，好酒的球迷將可在20座比賽場館裡縱情豪飲。

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