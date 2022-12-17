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世足賽／非洲史上最佳球隊？ 摩洛哥主帥：歷史會記得我們

聯合新聞網／ 綜合報導
摩洛哥總教練雷格拉吉認為他們該被視為史上最佳非洲球隊。 法新社
摩洛哥總教練雷格拉吉認為他們該被視為史上最佳非洲球隊。 法新社

今年世界盃大黑馬莫過於摩洛哥，小組賽讓比利時「黃金一代」飲恨，16強與8強連拔西班牙與葡萄牙「雙牙」，接連擊敗歐洲強國，讓他們成為非洲首支晉四強球隊。儘管不敵法國無緣冠軍戰，但還是吸引全世界目光，總教練雷格拉吉（Walid Regragui）也表示，摩洛哥會在歷史上佔有一席之地，這絕不是終點，未來會像電影《洛基》一樣不斷站起來挑戰。

雷格拉吉在率摩洛哥踢進四強寫非洲球隊歷史時，就自稱是「世界盃洛基」，雖然挑戰金盃功虧一簣，仍引用電影情節說道：「我們現在被淘汰了，但我們會像洛基一樣站起來，我知道《洛基》有7還8集，所以我們還會努力很久，這很難，因為我們的起步很猛，也想帶給人們希望，但不幸的是比賽就是這樣，我們遇到一個強敵，對方還是世界最佳球隊，我們學到了不少，下一次絕對會比這次更好。」

摩洛哥踢進世界盃四強寫下非洲球隊第一次成就，雷格拉吉就認為他們應該要被外界視為「史上最佳非洲球隊」，他認為在這一次的比賽雖然沒能到冠軍戰，但過程遇到歐洲強隊，他們也能與之抗衡，證明了摩洛哥人的強悍，大家都懷有期待，球迷們都很棒，這發生的一切，「絕對值得在世界盃史上記上一筆」。

事實上摩洛哥陣容仍十分年輕，未來很有機會再創非洲最佳歷史，雷格拉吉最後強調，他們目標是贏得季軍，和摩洛哥隊一起完成最後一次歡呼。

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