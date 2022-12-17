世足賽／有季軍戰可踢 摩洛哥教頭嘆像安慰獎

摩洛哥在2022卡達世界盃足球賽4強賽不敵法國，無緣冠軍戰，接下來將與克羅埃西亞爭季軍。摩洛哥總教練雷格拉吉（Walid Regragui）在比賽前夕表示，感覺就像是安慰獎。

美聯社報導，世足季軍戰或許是一個令人困惑的概念。對一些人來說，這只不過是一場毫無意義的表演賽，但對其他人來說卻是一個能「流芳百世」的機會。

雷格拉吉昨天說：「你會感覺非常失望，你才剛輸掉4強賽，然後兩天後必須回到場上。」

雷格拉吉的子弟兵在本屆世足創紀錄，成為史上首支闖進世足4強的非洲球隊，但4強賽0比2敗給衛冕軍法國無緣爭冠，接下來將在台灣時間17日晚間11時與克羅埃西亞爭季軍。

雷格拉吉說：「這像安慰獎。我很抱歉這樣說。我明白這很重要，拿下第3名比第4名好，但對我來說，重點就是我們沒踢進冠軍戰。」

雷格拉吉昨天還說：「沒錯，贏得季軍對我們的形象大有幫助。我們會登上領獎台。但你知道嗎，即使我們明天贏得比賽，我們也不會進入決賽，我們也不會贏得世界盃冠軍。」

相形之下，上屆世足亞軍克羅埃西亞隊的氣氛較為樂觀。

克羅埃西亞在另一場4強賽0比3敗給阿根廷，不過他們的球員談到贏得另一面獎牌的重要性。

克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇（Andrej Kramaric）形容這是「成為流芳百世的國家英雄」好機會。

陣中37歲老將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）也有類似的看法；這屆很可能是他選手生涯最後一次出戰世足。

他說：「我們必須不顧一切力拚銅牌，讓我們的球迷再慶祝一次。」

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