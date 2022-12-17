世足賽／阿根廷主帥貼心安排 梅西國家隊「枕邊人」回歸！

阿根廷將在明天晚上11點和挑戰衛冕的法國爭奪世界盃冠軍，大賽在即，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）貼心的邀請受傷或因其他原因無法參賽的隊員加入球隊陣營，讓球員們更能放輕鬆面對比賽，像是去年因心臟問題而退休的阿奎羅（Sergio Aguero），就得以和過去國家隊好友兼室友的梅西（Lionel Messi），重拾過去情誼。

阿奎羅和梅西有著長達20年的交情，兩人多年來一起為國家隊付出許多，並留下許多傲人成績，像是2008年奧運冠軍以及去年的美洲盃冠軍，除了在國家隊一起打拼外，更曾在西甲巴塞隆納並肩作戰，因此當去年34歲的阿奎羅因心臟問題選擇引退時，梅西也在個人社群發出感性長文，表示看到好友被迫放棄最愛足球，自己也感到十分心痛，可見兩人的交情之深。

事實上過去梅西的國家隊室友一直都是阿奎羅，而今年世界盃因為少了好友同行，梅西選擇一個人睡，如今阿奎羅不僅在4強戰頒發最有價值球員給梅西，更重新成為梅西的室友，讓他在大戰之前有了最熟悉的好友陪伴。

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