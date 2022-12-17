世足賽／決賽黃牛票要價12.3萬 阿根廷球迷抗議求助

中央社／ 杜哈16日綜合外電報導
阿根廷踢進冠軍戰。支持者指出，此戰最低價門票在黑市每張可賣到4000美元（約新台幣12萬3000元）以上。 新華社
阿根廷踢進冠軍戰。支持者指出，此戰最低價門票在黑市每張可賣到4000美元（約新台幣12萬3000元）以上。 新華社

阿根廷球迷今天在世足賽地主國卡達首都杜哈一家飯店外，進行第二天的示威，要求阿根廷足球協會（Argentina FootballAssociation）協助他們取得冠軍賽門票。

法新社報導，在18日阿根廷決戰衛冕隊法國的冠軍賽來臨前，觀賽氣氛日益狂熱。支持者指出，此戰最低價門票在黑市每張可賣到4000美元（約新台幣12萬3000元）以上。

大批球迷為此聚集在阿根廷足球協會人員在杜哈下榻的飯店外，他們昨晚曾與阿國足協官員爭吵。有些球迷手舉標語牌，寫著「阿根廷足球協會請給我們門票」。

阿根廷足協最後同意，接見代表球迷的3人。

每個晉級世足賽8強的國家，每場比賽都會分配到額外門票。但隨著更多球迷自阿根廷和法國抵達杜哈觀賽，大會方面並未宣布，是否會因此送出更多門票。

杜哈最大賽場盧塞爾地標體育場（Lusail IconicStadium）約可容納8萬8900人，但據報現已抵達卡達的阿根廷人超過了3萬。其中許多人是借錢前來卡達，只為了觀看巨星梅西（Lionel Messi）最後一次為贏得世足冠軍而拼搏。

球迷們在許多通訊軟體WhatsApp群組上針對門票進行協商。部分阿根廷球迷向法新社展示的訊息顯示，原本票價面額750美元的世足決賽門票，要價竟然超過4000美元。

據悉，世足決賽最貴門票要價超過1萬4000美元，國際足球總會（FIFA）表示，決賽門票最高價應是5850美元。

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