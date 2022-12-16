世足賽／巴西世足封王夢碎 少數球迷寧願阿根廷拿下冠軍
巴西男子小桑托斯前往卡達為球星內馬爾（Neymar）率領的國家隊加油，但巴西在8強賽淘汰出局，他移愛巴西大敵阿根廷隊，也就是足球巨星梅西（Lionel Messi）領軍的隊伍。
現年38歲的小桑托斯（Jose Arnaldo dos SantosJunior）是位牙醫，他在回到巴西聖保羅（Sao Paulo）時表示，「身為足球迷，我認為阿根廷夠資格拿下冠軍」。
因此在阿根廷13日以3比0踢敗克羅埃西亞的4強賽進行中，他為阿根廷加油，如今阿根廷手中已握有冠軍賽門票。
小桑托斯甚至穿上阿根廷藍白雙色球衣，走在巴西第一大城聖保羅的街道上，而「不覺得難為情」。到了冠軍賽當天，他才不理會巴西球王比利（Pele）和阿根廷足球金童馬拉度納（Diego Maradona）誰更優秀這種老問題，只會支持阿根廷擊敗法國以捧下大力神盃。
他說：「阿根廷人酷愛他們的足球隊和國家隊，他們的國家隊決心堅定，任何足球愛好者都會支持這種崇高的特質。」
阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在世足開踢後曾表示，如果阿根廷拿不到冠軍，「我寧可是其他南美球隊」拿下，即使是巴西也好。
不過民調顯示，只有33%巴西人願將阿根廷視為自己的影子；有60%以上表示，不希望阿根廷在世足賽封王。
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