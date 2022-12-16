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世足賽／巴西世界盃8強出局 內馬爾返鄉偷開派對挨批

中央社／ 多哈16日綜合外電報導
內馬爾(右)。 美聯社
內馬爾(右)。 美聯社

巴西在2022卡達世界盃足球賽8強戰遭克羅埃西亞淘汰不到1週，陣中球星內馬爾（Neymar）就因為開派對挨批而重回媒體焦點。

效力法國甲級足球聯賽（Ligue1）巴黎聖傑曼（PSG）的內馬爾據傳在回到聖保羅（Sao Paulo）後「徹底失控」，因為據巴西聖保羅頁報（Folha De SaoPaulo）的報導，內馬爾在妹妹的家裡大開派對。

內馬爾試著讓派對儘可能保持低調，避免被媒體發現，並被渲染成一樁醜聞，但他的處心積慮以失敗收場。

據傳，參加那場派對的，還有內馬爾的隊友，目前效力於英格蘭超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）的安東尼（Antony），及一些巴西的名流。

在網上的其中一則發文說：「這傢伙根本不配踢國家隊，你看他在母隊的狀況，再瞧瞧他為巴西國家隊踢得如何…你有看見梅西（Lionel Messi）前一場踢得多好嗎？」

一名為內馬爾辯護的人說：「他覺得（巴西遭淘汰）很遺憾，但現在日子還是得過。他很年輕、有錢，有很多值得開心的理由。沒有什麼能比一場好的派對更能讓人療傷止痛。」

世足球星 卡達世足

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