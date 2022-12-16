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世足賽／賺黑心錢為卡達宣傳？貝克漢親自回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭傳奇球星貝克漢因幫卡達代言捲入爭議。 法新社
英格蘭傳奇球星貝克漢因幫卡達代言捲入爭議。 法新社

卡達為首次舉辦世界盃的中東國家，因此本屆世足不管場上及場下都充滿熱度，過去英格蘭國家隊的臉貝克漢（David Beckham）更是大賺1000萬英鎊，卻因為卡達違反人權等爭議，也讓貝克漢成為眾矢之的，甚至不少人認為這種錢他也賺，如今世界盃即將結束他也對此回應了。

據《每日鏡報》等英媒體報導，先前針對貝克漢猛烈攻擊的英國喜劇演員萊塞特（Joe Lycett） 爆料，貝克漢終於願意要解釋了，並將在他的節目中發表獨家聲明，說道：「他透過一位發言人聲明，大衛身為球員以及大使，參與多屆世界盃及大賽，他始終認為相信體育運動有能力成為人們向善的力量，足球是世界上最受歡迎的運動，能將大家聚在一塊，並替社會做出實際貢獻，我們理解對於中東爭議有許多不同的激烈看法，但在該地舉辦世界盃所引發的討論是積極的，我們希望能夠透過這些對話加深所有人理解及同情，並取得進展。」

卡達將同性戀婚姻視為非法，貝克漢卻在當地代言世界盃及旅遊活動，也讓這位昔日眾人追捧的球星，被大家覺得他怎麼賺這種錢，上個月萊塞特就為表抗議，當眾銷毀1萬英鎊，但之後他也證實是作秀，錢已捐給LGBTQ+慈善機構。

世足球星 卡達世足

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