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世足賽／超愛國民調！金球獎韓人近6成挺孫興慜 梅西排第5

聯合新聞網／ 綜合報導
孫興慜。美聯社
孫興慜。美聯社

南韓蓋洛普民調公司，針對1001位18歲以上南韓民眾進行民調，由每位受訪者挑兩位本屆世足賽表現最佳球員，也就是相當於世足賽設立的「金球獎」是那一位？結果不出意外，南韓人超愛國，5成9力挺孫興慜排名第一，其次有兩成支持的曹圭成，排名第三、第四還是南韓球員黃仁範1成9及李剛仁1成8，踢進決賽的阿根廷名將梅西勉強1成1占據第五，法國姆巴佩、葡萄牙C羅及巴西內馬爾均為百分之4左右，總之在南韓人民心目中，南韓球員都是表現最佳，更甚這些知名球星。

這項民調數字，只是反應是南韓人是多麼挺自己的國家隊，以及對足球的熟悉程度而已，多數韓人還是只認識自己國家隊成員。另外這項民調還調查一個有趣的問題，「是否因卡達世足賽讓你的生活變得更快樂？」結果有7成1回答「是」，1成7則回答「否」，至於剩下的就是不表態。

每年由世足賽票選最佳球員「金球獎」的獎項，根據在台灣運彩開出的盤口，目前梅西以賠率1.02最被看好，也就是下注100元只能賺2元，由於梅西是最後一屆參加世足，不論奪冠與否，各界都看好他奪下「金球獎」，至於進球數最多的「金靴獎」，梅西也有機會拿下。至於另一位競爭「金靴獎」的姆巴佩，看好「金球獎」賠率則是4.5倍，顯然是沒得比了。

世足彩蛋 卡達世足

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