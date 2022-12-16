世足賽／阿根廷球迷免驚！外媒解惑：梅西在健身房調整啦

阿根廷即將迎來本屆世界盃最重要的比賽，也是梅西（Lionel Messi）生涯最重要的一刻，但冠軍賽前夕他卻沒有出現在球場上訓練引起眾人議論，擔心他是否受傷，所幸據外媒報導梅西是在健身房做調整。

在四強比賽中對上克羅埃西亞時，梅西一度感到左大腿不舒服，加上昨天又沒有出現在訓練場，因此大批球迷都十分擔心，所幸稍早《CNN》報導指出，阿根廷是將陣中26名成員分為兩批訓練，其中四強登場的球員考量到疲勞程度，讓他們在健身房做調整。

梅西能否成為馬拉杜納（Diego Maradona）後帶領阿根廷走向世界尖峰，這個球迷們等待20年了，不過這場比賽的輸贏，不會影響到梅西偉大的生涯，他的足球生涯已經十分精彩，因此大家就盡情享受這一場比賽，觀賞梅西在世界盃舞台最後的英姿。

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