聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／阿根廷球迷免驚！外媒解惑：梅西在健身房調整啦
阿根廷即將迎來本屆世界盃最重要的比賽，也是梅西（Lionel Messi）生涯最重要的一刻，但冠軍賽前夕他卻沒有出現在球場上訓練引起眾人議論，擔心他是否受傷，所幸據外媒報導梅西是在健身房做調整。
在四強比賽中對上克羅埃西亞時，梅西一度感到左大腿不舒服，加上昨天又沒有出現在訓練場，因此大批球迷都十分擔心，所幸稍早《CNN》報導指出，阿根廷是將陣中26名成員分為兩批訓練，其中四強登場的球員考量到疲勞程度，讓他們在健身房做調整。
梅西能否成為馬拉杜納（Diego Maradona）後帶領阿根廷走向世界尖峰，這個球迷們等待20年了，不過這場比賽的輸贏，不會影響到梅西偉大的生涯，他的足球生涯已經十分精彩，因此大家就盡情享受這一場比賽，觀賞梅西在世界盃舞台最後的英姿。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言