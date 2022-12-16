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世足賽／法國總統計劃曝光 邀3受傷缺陣名將看球助威

聯合新聞網／ 綜合報導
皇馬已開綠燈，本澤馬隨時可飛到卡達助陣法國隊。 美聯社
皇馬已開綠燈，本澤馬隨時可飛到卡達助陣法國隊。 美聯社

衛冕軍法國將在周日晚上迎戰阿根廷挑戰世足賽連霸機會，法國本屆世界盃因為傷兵影響以及衛冕魔咒，原本不被看好，但隨著世界盃比賽的進行，漸漸發覺這個衛冕軍是真材實料，替補球員上來也都能發揮；然而3位明星級傷兵本澤馬（Karim Benzema）、坎特（N’Golo Kanté）、博格巴（Paul Pogba），雖最終無緣征戰世足賽，但法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計劃，在決賽邀請三人進場看球。

根據英媒《每日郵報》報導，馬克宏希望能在決賽邀請法國隊傷兵一起看球，其中包括本澤馬、坎特、博格巴，本屆世界盃坎特及博格巴因傷勢未被列入26人名單，而在名單內的本澤馬則是賽前受傷，直到近期傷癒投入皇馬的訓練，但目前看來決賽登場機率不高。

對於馬克宏的這個計畫，法國體育部長卡斯特菈（Amelie Oudea-Castera）證實確實有這件事，並且強調團隊已研究這件事，能否成行的話則要拭目以待，另外本澤馬近期恢復訓練，決賽能否代表法國出陣，法國總教練德尚（Didier Deschamps）對此提問只有淡淡地說：「下一個問題」。

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