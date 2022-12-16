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世足賽／幸運吉祥物！法國替補門將兩屆0出場卻收2面獎牌

聯合新聞網／ 綜合報導
法國替補門將雷奧拉（Alphonse Areola）還在等待世界盃初登板。美聯社
法國替補門將雷奧拉（Alphonse Areola）還在等待世界盃初登板。美聯社

衛冕軍法國今年世界盃打破衛冕魔咒，不但從小組賽出線，還一路殺到冠軍賽，下一戰將面對強敵阿根廷，而在挑戰衛冕的過程，法國有一位替補門將雷奧拉（Alphonse Areola）生涯在世界盃尚未有出賽機會，不過上屆他和法國一起奪冠，這一次又闖入決賽，生涯也就確定至少兩面世界盃獎牌。

目前29歲的雷奧拉。上一屆在俄羅斯的世界盃就以25歲年紀入選，但一場都沒有出賽，當時最有趣的是法國奪冠時，雷奧拉在成年國家隊出賽紀錄是完美的0，成為史上第一位還沒迎來國際賽，卻先拿到世界盃冠軍的球員。

到了這一屆世界盃26人名單，法國隊依然將雷奧拉放入陣中，但他卻還是沒有盼來第一場的世界盃登板，但還是隨著法國闖進決賽，英國《每日星報》就表示，「已經29歲的他，為法國出戰5場國際賽，但還沒在世界盃亮相，卻有收下第二面獎牌。」堪稱是最幸運的男人了。

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