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足壇GOAT已分高下？英記者挺C羅史上最佳 「梅西頂多第三」

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西（左）與C羅（右）誰才是這個世代最偉大的足球員？每個人都有自己的答案。 美聯社
梅西（左）與C羅（右）誰才是這個世代最偉大的足球員？每個人都有自己的答案。 美聯社

梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）這兩名同世代的足球巨星，到底誰才是「GOAT」一直是球迷爭論不休的話題。本屆卡達世足兩人表現的差異，讓外界普遍評價梅西把C羅拋在後頭，然而英國知名主持人卻不認同，他力挺C羅才是史上最偉大足球員，梅西只能排老三。

梅西與C羅今年都是第5度征戰世界盃，如今梅西將率領阿根廷隊爭取隊史第三座世足金盃，而C羅不但早已打道回府，比賽期間甚至丟了先發位置，讓外界認為梅西的「第一人」地位更加穩固。

但是英國知名記者兼主持人的摩根（Piers Morgan）對此卻不以為然，日前他在受訪時表示，C羅是史上最佳球員，阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）排第二，梅西僅第三，或者是排在巴西傳奇羅納度（Ronaldo）之後的第四名。

摩根說，外界比較兩人時，常忽視C羅比梅西年長2年4個月這件事，並舉出前者較後者更優異的關鍵。他指出，梅西待在西甲巴塞隆納隊長達16、7年，周遭圍繞著許多偉大球員，過得很舒服；相較之下，C羅則選擇跳脫「舒適圈」，前往世界最具競爭力的三大聯賽等多支不同球隊發展，不停迎向新的挑戰。

摩根再以C羅不論生涯或歐冠聯賽進球數都是領先者，來佐證他必然是「GOAT」，而梅西甚至在阿根廷都只能排第二。

世足球星 卡達世足 梅西 C羅

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