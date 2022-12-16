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世足賽／不能想像沒有梅西的世界盃 隊友：希望他踢到50歲

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷門將希望梅西能踢到50歲。 美聯社
阿根廷門將希望梅西能踢到50歲。 美聯社

卡達世界盃是梅西（Lionel Messi）的最後一舞，身為這世代最傳奇的球員，梅西在本屆賽事用他的好表現，證明自己有多想要一捧大力神盃，而阿根廷隊友門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）更喊話，希望梅西能夠一路踢到50歲。

多數阿根廷球迷難以想像沒有梅西的世界盃，事實上隊友們將E.馬丁尼茲心情也一樣，他在接受英國《每日郵報》採訪時，力挺梅西該繼續帶領國家隊，還強調以他現在的狀態，就算踢到50歲都沒問題，「我認為他一定可以踢到50歲，他現在跑動還是很靈活，狀態絕佳，這些看起來基本簡單，其實是最困難的。」

已經35歲的梅西，4強賽後再次證實這將是他最後一次披上阿根廷戰袍在世界盃出賽。他在足球場上的成就已經十分輝煌，拿過7座金球獎、6次世界足球先生，俱樂部職業隊生涯也斬獲多個冠軍，更曾帶領阿根廷奪下美洲盃冠軍，如今距離世界盃冠軍只差一步，外界都期待梅西能以捧著大力神杯畫下完美句點，12/18的比賽也將是這位一代足球傳奇最後一舞的結局。

世足球星 卡達世足

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