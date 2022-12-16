世足賽／支持姆巴佩還是梅西奪冠？ 內馬爾發自內心覺得無感

2022卡達世界盃即將在12/18迎來最高峰，究竟是梅西（Lionel Messi）拿下夢寐以求的世界盃冠軍，還是法國能衛冕成功？讓大家都十分期待。而兩人在巴黎聖日爾曼的隊友內馬爾（Neymar）到底支持誰？英國「每日鏡報」就曝光這名巴西巨星的回應，報導中說內馬爾毫不掩飾自己對這件事的無感、回答十分發自內心。

要支持梅西還是姆巴佩？兩人的隊友內馬爾對這問題很無感。 法新社

本屆世足巴西被評比擁有最佳陣容，不但先發實力強勁，替補席上的也都是職業球隊當家球星。他們也在小組賽輕鬆突圍，16強漂亮打敗韓國，卻在8強遺憾輸給克羅埃西亞。頭號球星內馬爾PK戰還沒上陣球隊就輸球，賽後也情緒崩潰，更說出無法保證未來是否代表國家隊出賽。事實上本屆賽事前內馬爾曾說希望能在決賽舞台擊敗梅西所帶領的阿根廷，可惜現在卻只能眼睜睜看著法國及阿根廷爭冠。

在巴西意外提早出局後，據英國「每日鏡報」報導，內馬爾被問到對於兩位隊友誰能成功奪冠的想法時，他明顯無意回答這個問題，坦白說道：「這問題很難回答，我只為自己加油。」

商品推薦