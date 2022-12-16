聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／支持姆巴佩還是梅西奪冠？ 內馬爾發自內心覺得無感
2022卡達世界盃即將在12/18迎來最高峰，究竟是梅西（Lionel Messi）拿下夢寐以求的世界盃冠軍，還是法國能衛冕成功？讓大家都十分期待。而兩人在巴黎聖日爾曼的隊友內馬爾（Neymar）到底支持誰？英國「每日鏡報」就曝光這名巴西巨星的回應，報導中說內馬爾毫不掩飾自己對這件事的無感、回答十分發自內心。
本屆世足巴西被評比擁有最佳陣容，不但先發實力強勁，替補席上的也都是職業球隊當家球星。他們也在小組賽輕鬆突圍，16強漂亮打敗韓國，卻在8強遺憾輸給克羅埃西亞。頭號球星內馬爾PK戰還沒上陣球隊就輸球，賽後也情緒崩潰，更說出無法保證未來是否代表國家隊出賽。事實上本屆賽事前內馬爾曾說希望能在決賽舞台擊敗梅西所帶領的阿根廷，可惜現在卻只能眼睜睜看著法國及阿根廷爭冠。
在巴西意外提早出局後，據英國「每日鏡報」報導，內馬爾被問到對於兩位隊友誰能成功奪冠的想法時，他明顯無意回答這個問題，坦白說道：「這問題很難回答，我只為自己加油。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言