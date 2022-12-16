快訊

游錫堃說他「同意」搜索高虹安？北檢駁：依法通知即可

遷松機問題多 從離島居民到國防部 吳怡農要中央地方陪葬

賴清德兩岸路線不能再迴避 「蔡規賴隨」或是投出變化球？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／支持姆巴佩還是梅西奪冠？ 內馬爾發自內心覺得無感

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西遺憾出局後，內馬爾對誰奪冠一點興趣也沒有。 美聯社
巴西遺憾出局後，內馬爾對誰奪冠一點興趣也沒有。 美聯社

2022卡達世界盃即將在12/18迎來最高峰，究竟是梅西（Lionel Messi）拿下夢寐以求的世界盃冠軍，還是法國能衛冕成功？讓大家都十分期待。而兩人在巴黎聖日爾曼的隊友內馬爾（Neymar）到底支持誰？英國「每日鏡報」就曝光這名巴西巨星的回應，報導中說內馬爾毫不掩飾自己對這件事的無感、回答十分發自內心。

要支持梅西還是姆巴佩？兩人的隊友內馬爾對這問題很無感。 法新社
要支持梅西還是姆巴佩？兩人的隊友內馬爾對這問題很無感。 法新社

本屆世足巴西被評比擁有最佳陣容，不但先發實力強勁，替補席上的也都是職業球隊當家球星。他們也在小組賽輕鬆突圍，16強漂亮打敗韓國，卻在8強遺憾輸給克羅埃西亞。頭號球星內馬爾PK戰還沒上陣球隊就輸球，賽後也情緒崩潰，更說出無法保證未來是否代表國家隊出賽。事實上本屆賽事前內馬爾曾說希望能在決賽舞台擊敗梅西所帶領的阿根廷，可惜現在卻只能眼睜睜看著法國及阿根廷爭冠。

在巴西意外提早出局後，據英國「每日鏡報」報導，內馬爾被問到對於兩位隊友誰能成功奪冠的想法時，他明顯無意回答這個問題，坦白說道：「這問題很難回答，我只為自己加油。」

世足球星 卡達世足 梅西 姆巴佩 內馬爾

相關新聞

足壇GOAT已分高下？英記者挺C羅史上最佳 「梅西頂多第三」

梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）這兩名同世代的足球巨星，到底誰才是「GOAT」一直是球迷爭論不休的話題。本屆卡達世足兩人表現的差異，讓外界普遍評價梅西把C羅

世足賽／麥擱卡啊！梅西球衣全球斷貨 足協：無能為力

阿根廷闖進卡達世足賽冠軍賽，當家球星梅西（Lionel Messi）爭金靴獎看好度高，他的球衣也在全球熱銷，目前已經全尺...

世足賽／不能想像沒有梅西的世界盃 隊友：希望他踢到50歲

卡達世界盃是梅西（Lionel Messi）的最後一舞，身為這世代最傳奇的球員，梅西在本屆賽事用他的好表現，證明自己有多想要一捧大力神盃，而阿根廷隊友門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martine

世足賽／德尚態度冷淡 傳本澤馬對歸隊一事感到很受傷

衛冕軍法國在昨天擊敗摩洛哥，連續兩屆挺進到冠軍賽後，一度傳出今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）有望歸隊，...

世足賽／支持姆巴佩還是梅西奪冠？ 內馬爾發自內心覺得無感

2022卡達世界盃即將在12/18迎來最高峰，究竟是梅西（Lionel Messi）拿下夢寐以求的世界盃冠軍，還是法國能衛冕成功？讓大家都十分期待。而兩人在巴黎聖日爾曼的隊友內馬爾（Neymar）到底

世足賽／留下C羅難題 葡萄牙總教練桑托斯辭職下台

葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽不敵摩洛哥無緣4強，葡萄牙足協表示，執教8年的桑托斯（Fernando Santos）已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。