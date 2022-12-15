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世足賽／球員自發要湊獎金給孫興慜備胎 南韓足協決定也發

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓足協決定給孫興慜備胎吳賢圭(最左穿黑長褲)，也有一分獎勵。 新華社
南韓足協決定給孫興慜備胎吳賢圭(最左穿黑長褲)，也有一分獎勵。 新華社

南韓在本屆世足賽踢進16強，成績令韓人滿意，足協以此對正選26名每名球員依貢獻分別可獲得3.4億至2.8億韓元獎金(約台幣734萬至605萬元左右)，然而原本計劃要替補孫興慜若無法出賽的第27名球員吳賢圭(音譯)，卻一毛錢也拿不到，為此南韓媒體報導球員們包括孫興慜決定自發湊獎金給他，引起南韓民眾的重視，最終南韓足協於今天終於鬆口，決定也發給他6000萬韓元(約台幣130萬元)，才讓事情得以圓滿落幕。

效命英超熱刺隊的孫興慜，由於世足賽前一場歐冠盃比賽中受傷導致眼眶骨折，一度傳出可能無法征戰世界盃，為此南韓足協徵召21歲的吳賢圭做為備胎，讓他加入國家隊訓練也隨隊前往卡達，最終孫興慜決定戴面罩出賽，這位球員也就被韓南韓稱為第27人，沒有隊服的球員。

回國後，所有球員受到韓人熱烈歡迎，吳賢圭卻因未能成為正選而得不到任何獎勵，為此孫興慜等其他球員決定要自發的湊獎金給他，此事在南韓國內發酵後，於今天宣布給予吳賢圭6000萬韓元獎金，其中2000萬韓元是出場費、1000萬韓元為小組賽首場踢和烏拉圭獎金、3000萬為小組賽踢贏葡萄牙獎金。至於挺進16強額外1億元獎金，這部分則無。

身為隊長的孫興慜曾在回韓記者會表示，「我想對賢奎說聲謝謝。其實他是為了我才來的，對我來說，我們就是是同一隊隊友。」也因此，最終這第27人也獲獎勵，皆大歡喜。

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